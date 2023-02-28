В Харьковской области депутат переоборудовал больницы под госпитали для оккупантов: детали от СБУ

Служба безопасности Украины

В рамках стабилизационных мер на освобожденных территориях Харьковской области Контрразведка Службы безопасности обнаружила еще одного чиновника-коллаборанта. Им оказался бывший руководитель городского отдела здравоохранения и депутат Купянского районного совета, который после захвата райцентра стал поддерживать российских захватчиков.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Задержание депутата-коллаборанта

Депутат добровольно предложил свою помощь в организации лечения раненых оккупантов и был назначен руководителем "отдела здравоохранения военно-гражданской администрации Купянского района рф". На этой должности он отдал указание "переоборудовать" украинские больницы под военные госпитали для российских захватчиков.

Экс-чиновник лично распорядился безотлагательно лечить участников российских оккупационных группировок, в том числе боевиков террористических организаций "Л/ДНР". После увольнения он надеялся избежать правосудия и "потеряться" среди местных жителей.

Сотрудники Службы безопасности установили его местонахождение и задержали. У коллаборанта были изъяты "оригиналы" документов с доказательствами его преступных предписаний в пользу страны-агрессора.

Напомним, что на территории левобережной, оккупированной россиянами части Херсонской области зафиксирован бегство коллаборантов. "Администрация" региона объявила добровольную эвакуацию в Крым.