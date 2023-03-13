В Харькове возобновят движение наземного электротранспорта на этой неделе
Возобновление работы наземного электротранспорта намечено на 15 марта. На сегодняшний день трамваи и троллейбусы в городе не работают, их движение остановили после ракетной атаки окупантов 9 марта.
Об этом рассказал во время брифинга глава Харьковского городского совета Игорь Терехов.
-
Песков заявил, что рф продолжит воевать для достижения собственных целей
-
Глава украинского футбола может стать вице-президентом УЕФА
-
Орбан едет в Париж: о чем он будет разговаривать с Макроном
-
Суд над бойцом ТРО в Одессе: отказался ехать на фронт
-
Весна подождет: минусовую температуру прогнозируют сразу в пяти областях
-
В Житомире прекратили деятельность подпольного цеха по изготовлению электронных сигарет
-
ООН и рф обсуждают продление соглашения о безопасном экспорте украинского зерна
-
Известный промоутер рассказал, почему Тайсон Фьюри согласился на бой с Усиком
-
Оккупанты обстреляли бригаду энергетиков в Херсонской области: есть раненые
-
Арабская сказка в прямом эфире: старшая дочь короля Иордании вышла замуж (фото)
"Буду осторожным в прогнозах, по нашим приблизительным данным, будем ожидать, что в среду утром будет электротранспорт на маршрутах города. Это очень осторожный прогноз. Мы не можем знать, что в голове у РФ могут быть еще обстрелы", - сказал Терехов.
Также городской голова рассказал, что в результате массированного обстрела Харькова объекты критической инфраструктуры получили серьезные повреждения. В городе до сих пор возникают проблемы с напряжением.
"Мы сейчас работаем с Укрэнерго, облэнерго, чтобы как можно быстрее запустить общественный транспорт. К сожалению, очень тяжелое повреждение имеем по трансформаторным подстанциям, по напряжению, вы видите, что есть нестабильность. Сегодня мы были вынуждены остановить одну линию метро, но сейчас метро работает в штатном режиме. Мы работаем с облэнерго над этим вопросом", - сообщил Игорь Терехов.
Сейчас в Харькове курсируют более сотни автобусов, заменяющих электротранспорт.
Напомним, что 9 марта, враг нанес около 15 ударов по Харькову и области . Под прицелом окупантов снова объекты критической инфраструктуры. Из-за этого город был полностью обезживлен. Остановился городской электротранспорт и метро.
Харьковская подземка возобновила свою работу только 12 марта , но с перебоями.