В Харькове возобновят движение наземного электротранспорта на этой неделе

Трамваи и троллейбусы в городе не работают уже 5 суток

Возобновление работы наземного электротранспорта намечено на 15 марта. На сегодняшний день трамваи и троллейбусы в городе не работают, их движение остановили после ракетной атаки окупантов 9 марта.

Об этом рассказал во время брифинга глава Харьковского городского совета Игорь Терехов.

"Буду осторожным в прогнозах, по нашим приблизительным данным, будем ожидать, что в среду утром будет электротранспорт на маршрутах города. Это очень осторожный прогноз. Мы не можем знать, что в голове у РФ могут быть еще обстрелы", - сказал Терехов.

Также городской голова рассказал, что в результате массированного обстрела Харькова объекты критической инфраструктуры получили серьезные повреждения. В городе до сих пор возникают проблемы с напряжением.

"Мы сейчас работаем с Укрэнерго, облэнерго, чтобы как можно быстрее запустить общественный транспорт. К сожалению, очень тяжелое повреждение имеем по трансформаторным подстанциям, по напряжению, вы видите, что есть нестабильность. Сегодня мы были вынуждены остановить одну линию метро, но сейчас метро работает в штатном режиме. Мы работаем с облэнерго над этим вопросом", - сообщил Игорь Терехов.

Сейчас в Харькове курсируют более сотни автобусов, заменяющих электротранспорт.

Напомним, что 9 марта, враг нанес около 15 ударов по Харькову и области . Под прицелом окупантов снова объекты критической инфраструктуры. Из-за этого город был полностью обезживлен. Остановился городской электротранспорт и метро.

Харьковская подземка возобновила свою работу только 12 марта , но с перебоями.