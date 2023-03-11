Завтра Харьковский метрополитен возобновит перевозку пассажиров
Завтра, 12 марта, в Харькове возобновится работа метро. Интервал движения по всем линиям составит 15 минут.
Об этом сообщает Харьковский городской совет.
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Трамваи и троллейбусы пока не возобновляют перевозку пассажиров.
"С учетом этого разработана новая схема работы муниципальных автобусов, которая внедряется на время работы метро и обесточивание наземного электротранспорта", — говорится в сообщении.
С 12 марта в Харькове будут работать автобусные маршруты:
- №7 (трол.) (РК "ул. Двенадцатого Апреля" - ст. м. "Армейская");
- №20 (ст. м. "Научная" - больница скорой помощи);
- №22 (ст. м. "Холодная гора" - ул. Радиотехническая);
- №28 (ст. м. "Имени О. С. Масельского" - ул. Краснодарская);
- №32 (ст. м. "Защитников Украины" - пр. Дзюбы);
- №33 (пр. Жуковского - ст. м. "Научная");
- №69 (ул. Астрономическая - ст. м. "Университет");
- №45 (тролль) (РК "с/с Рогань" - ст. м. "Индустриальная");
- №57 (ст. м. "Центральный рынок" - пр. Дзюбы);
- №58 (ул. Золочевская - Новоселовка);
- №63 (602 м/г - ул. Клочковская);
- №67 (ст. м. "Холодная гора" - ст. м. "Центральный рынок");
- №68 (ст. м. "Проспект Гагарина" - ул. Коллекторная);
- №72 (пр. Славы - ст. м. "Центральный рынок");
- №99 (медучилище - ст. м. "Холодная гора");
- №112 (Основянское озеро - рынок ХТЗ);
- №170 (с/с "Основа" - ул. Натальи Ужвий);
- №128 (ст. м. "Проспект Гагарина" - ул. Биологическая);
- №140 (ст. м. "Центральный рынок" - ул. Беркоса);
- №204 (ул. Натальи Ужвий - АС "Индустриальная");
- №206 (ул. Натальи Ужвий - АС "Героев Труда");
- №208 (Большая Даниловка - АС "Героев Труда");
- №222 (ул. Света - АС "Героев Труда");
- №243 (ст. м. "Холодная гора" - пансионат);
- №260 (з/с "Основа" - ст. м. "Защитников Украины");
- №272 (ул. Света - пл. Конституции);
- №273 (ст. м. "Холодная гора" - Липовая Роща);
- №281 (ул. Краснодарская - ст. м. "Академика Барабашова");
- №296 (Пятихатки - пр. Независимости);
- № 51 (РК "ул. Двенадцатого Апреля" - ЖК "ул. Зубарева");
- №52 (РК "ул. Двенадцатого Апреля" - РК "759 м/р");
- №147 (м/с "Горизонт" - ст. м. "Проспект Гагарина");
- №266 (ст. Л. Толстого - АС "Героев Труда");
- №24 (тролль) (602 м/с - ст. м. "Академика Барабашова");
- №52 (ул. Гарибальди - ст. м. "Студенческая");
- №5 (трол.) (аэропорт - ст. м. "Проспект Гагарина");
- №88 (пр. Победы - ст. м. "Научная");
- №221 (пр. Победы - ст. м. "Госпром").
Напомним, в Харьковском национальном университете городского хозяйства имени Бекетова начали демонтаж разрушенных этажей здания вуза.
Также мы писали, что за неявку в военкомат во время мобилизации в Харьковской области было оштрафовано 600 военнообязанных и это только за последние два месяца. Сумма штрафов – до 5 тыс. грн.