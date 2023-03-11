Завтра Харьковский метрополитен возобновит перевозку пассажиров

Харьковский метрополитен

Завтра, 12 марта, в Харькове возобновится работа метро. Интервал движения по всем линиям составит 15 минут.

Об этом сообщает Харьковский городской совет.

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Трамваи и троллейбусы пока не возобновляют перевозку пассажиров.

"С учетом этого разработана новая схема работы муниципальных автобусов, которая внедряется на время работы метро и обесточивание наземного электротранспорта", — говорится в сообщении.

С 12 марта в Харькове будут работать автобусные маршруты:

№7 (трол.) (РК "ул. Двенадцатого Апреля" - ст. м. "Армейская");

№20 (ст. м. "Научная" - больница скорой помощи);

№22 (ст. м. "Холодная гора" - ул. Радиотехническая);

№28 (ст. м. "Имени О. С. Масельского" - ул. Краснодарская);

№32 (ст. м. "Защитников Украины" - пр. Дзюбы);

№33 (пр. Жуковского - ст. м. "Научная");

№69 (ул. Астрономическая - ст. м. "Университет");

№45 (тролль) (РК "с/с Рогань" - ст. м. "Индустриальная");

№57 (ст. м. "Центральный рынок" - пр. Дзюбы);

№58 (ул. Золочевская - Новоселовка);

№63 (602 м/г - ул. Клочковская);

№67 (ст. м. "Холодная гора" - ст. м. "Центральный рынок");

№68 (ст. м. "Проспект Гагарина" - ул. Коллекторная);

№72 (пр. Славы - ст. м. "Центральный рынок");

№99 (медучилище - ст. м. "Холодная гора");

№112 (Основянское озеро - рынок ХТЗ);

№170 (с/с "Основа" - ул. Натальи Ужвий);

№128 (ст. м. "Проспект Гагарина" - ул. Биологическая);

№140 (ст. м. "Центральный рынок" - ул. Беркоса);

№204 (ул. Натальи Ужвий - АС "Индустриальная");

№206 (ул. Натальи Ужвий - АС "Героев Труда");

№208 (Большая Даниловка - АС "Героев Труда");

№222 (ул. Света - АС "Героев Труда");

№243 (ст. м. "Холодная гора" - пансионат);

№260 (з/с "Основа" - ст. м. "Защитников Украины");

№272 (ул. Света - пл. Конституции);

№273 (ст. м. "Холодная гора" - Липовая Роща);

№281 (ул. Краснодарская - ст. м. "Академика Барабашова");

№296 (Пятихатки - пр. Независимости);

№ 51 (РК "ул. Двенадцатого Апреля" - ЖК "ул. Зубарева");

№52 (РК "ул. Двенадцатого Апреля" - РК "759 м/р");

№147 (м/с "Горизонт" - ст. м. "Проспект Гагарина");

№266 (ст. Л. Толстого - АС "Героев Труда");

№24 (тролль) (602 м/с - ст. м. "Академика Барабашова");

№52 (ул. Гарибальди - ст. м. "Студенческая");

№5 (трол.) (аэропорт - ст. м. "Проспект Гагарина");

№88 (пр. Победы - ст. м. "Научная");

№221 (пр. Победы - ст. м. "Госпром").

Напомним, в Харьковском национальном университете городского хозяйства имени Бекетова начали демонтаж разрушенных этажей здания вуза.

Также мы писали, что за неявку в военкомат во время мобилизации в Харьковской области было оштрафовано 600 военнообязанных и это только за последние два месяца. Сумма штрафов – до 5 тыс. грн.