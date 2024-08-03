Взрывы в Харькове сейчас 3 августа — подробности российской атаки

Мощные взрывы прогремели в Харькове — активность российской авиации
Взрывы в Харькове сейчас 3 августа прогремели во время воздушной тревоги, объявленной из-за активности тактической авиации врага. Вероятно, взрывы были слышны за пределами города.
Об этом сообщает издание "Общественное. Харьков" в Telegram.
Взрывы в Харькове вечером 3 августа
"В Харькове была слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города" , - отмечает издание.
Позже в городе раздались повторные взрывы.
Воздушные силы около 22:55 предупреждали об активности тактической авиации России, в результате чего возможна угроза применения авиационных средств поражения.
На северо-востоке объявлена воздушная тревога, в частности в таких областях:
- Харьковской,
- Донецкой,
- Полтавской,
- Сумской,
- Черниговской.
Обновлено 23:16. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил об очередных ракетных ударах по региону. По его словам, информации о пострадавших нет, в области объявлена угроза применения ударных беспилотников.
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