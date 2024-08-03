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Мощные взрывы прогремели в Харькове — активность российской авиации

3 августа 2024 23:01
обновлено: 23:53
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Харькове сейчас 3 августа — подробности российской атаки
Дым поднимается после взрыва в городе. Фото: росСМИ
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Харькове сейчас 3 августа прогремели во время воздушной тревоги, объявленной из-за активности тактической авиации врага. Вероятно, взрывы были слышны за пределами города.

Об этом сообщает издание "Общественное. Харьков" в Telegram.

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"В Харькове была слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города" , - отмечает издание.

Позже в городе раздались повторные взрывы.

Вражеский обстрел Харькова сейчас 3 августа
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Общественное. Харьков"

Воздушные силы около 22:55 предупреждали об активности тактической авиации России, в результате чего возможна угроза применения авиационных средств поражения.

Атака на Харьков сейчас 3 августа
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

На северо-востоке объявлена воздушная тревога, в частности в таких областях:

  • Харьковской,
  • Донецкой,
  • Полтавской,
  • Сумской,
  • Черниговской.
Взрывы в Харьковской области сейчас 3 августа
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:16. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил об очередных ракетных ударах по региону. По его словам, информации о пострадавших нет, в области объявлена угроза применения ударных беспилотников.

Вечерняя атака на Харьков 3 августа
Скриншот сообщения из Telegram-канала Олега Синегубова

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