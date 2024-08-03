В Харькове двое мужчин подожгли авто ВСУ, их задержала полиция

Горящее авто ВСУ. Фото: Патрульная полиция

В Харькове правоохранители задержали двух подозреваемых в поджоге военного автомобиля. Они пытались скрыться с места преступления, однако патрульные передали злоумышленников следственно-оперативной группе.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции. в Facebook в субботу, 3 августа.

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Вчера около двух часов ночи в полицию поступило сообщение о поджоге военного авто на проспекте Байрона. Во время обследования прилегающей территории правоохранители обнаружили двух мужчин, которые пытались сбежать.

Задержанный мужчина. Фото: Патрульная полиция

Воспламеняющиеся вещества в рюкзаке. Фото: Патрульная полиция

У одного из них в рюкзаке нашли легковоспламеняющиеся вещества, а на его телефоне было видео, указывающее на причастность к поджогу. Также неподалеку был задержан другой предполагаемый преступник.

По данным прокуратуры, мужчины хотели подзаработать и по указаниям сотрудника российской спецслужбы через Telegram должны были поджечь автомобиль военнослужащего ВСУ.

Уничтоженное авто ВСУ. Фото: Патрульная полиция

Обоим сообщили о подозрении в умышленном уничтожении или повреждении имущества и в препятствовании законной деятельности ВСУ. Им грозит до 10 лет лишения свободы, следствие продолжается.