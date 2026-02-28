Видео
Лидерам ЕС показали вагон, разбитый дроном под Харьковом

Лидерам ЕС показали вагон, разбитый дроном под Харьковом

Дата публикации 28 февраля 2026 22:46
Шахед попал в поезд под Харьковом 27 января: вагон показали в Киеве
Вагон, в который попал российский дрон в Харьковской области 27 января. Фото: пресс-служба УЗ

В Киеве установили вагон поезда, который пострадал в результате удара российского дрона в Харьковской области 27 января. Его представили европейским лидерам как символ атак на гражданскую инфраструктуру Украины.

Об этом глава управления "Украинской железной дороги" Александр Перцовский сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во время YES Meeting, организованного Фондом Виктора Пинчука к годовщине полномасштабного вторжения.

Напоминание об обстрелах гражданской инфраструктуры

По словам Перцовского, после случая с попаданием "шахеда" по поезду в Харьковской области подобных инцидентов больше не фиксировали. В то же время, детали мер безопасности он не разглашает.

Читайте также:

"Я не буду выдавать все меры, они постоянно меняются, как и тактика врага. В некоторых случаях мы видим угрозу — тогда применяется комбинированная перевозка пассажиров: поезд плюс автобус. Есть меры, которые мы предпринимаем вместе с Министерством обороны для защиты инфраструктуры", — отметил он.

Разбитый вагон ударом дрона на Харьковщине
Разбитый вагон, который атаковали россияне 27 января в Харьковской области. Фото: пресс-служба УЗ

По его словам, вагон, который получил повреждения во время удара 27 января на Харьковщине, специально доставили в Киев. Его разместили на центральном вокзале и подсветили, как символ разрушенной гражданской инфраструктуры.

Световую инсталляцию создал украинский световой художник Николай Каблука. Разрушенный вагон стал визуальным напоминанием европейским партнерам о необходимости защиты украинской железной дороги, энергетики и других гражданских объектов.

Ранее мы публиковали, сколько ударов РФ нанесла по железной дороге в прошлом году. Насчитано более тысячи ударов по украинской железной дороге.

Также мы писали, что 15 февраля российские оккупанты беспилотниками атаковали гражданскую железнодорожную инфраструктуру в Одесской области. На территории депо вспыхнул пожар.

Автор:
Дмитрий Крючков
