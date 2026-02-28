Шахед влучив у потяг під Харковом 27 січня: вагон показали в Києві

Вагон, у який влучив російський дрон на Харківщині 27 січня. Фото: пресс-служба УЗ

Вагон потяга, у який влучив російський "шахед" на Харківщині 27 січня, встановили на київському вокзалі. Його показали європейським лідерам під час заходів до річниці повномасштабного вторгнення.



Про це голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час YES Meeting, організованого Фондом Віктора Пінчука до річниці повномасштабного вторгнення.

Нагадування про обстріли цивільної інфраструктури

За словами Перцовського, після випадку з влучанням "шахеда" по потягу на Харківщині подібних інцидентів більше не фіксували. Водночас деталі заходів безпеки він не розголошує.

"Я не буду видавати всі заходи, вони постійно змінюються, як і тактика ворога. У деяких випадках ми бачимо загрозу — тоді застосовується комбіноване сполучення: поїзд плюс автобус. Є заходи, які ми робимо разом із Міністерством оборони для захисту інфраструктури", — зазначив він.

Розбитий вагон, який атакували росіяни 27 січня на Харківщині. Фото: пресс-служба УЗ

За його словами, вагон, який зазнав пошкоджень під час удару 27 січня на Харківщині, спеціально доставили до Києва. Його розмістили на центральному вокзалі та підсвітили, як символ зруйнованої цивільної інфраструктури.

Світлову інсталяцію створив український світловий художник Микола Каблука. Зруйнований вагон став візуальним нагадуванням європейським партнерам про необхідність захисту української залізниці, енергетики та інших цивільних об’єктів.



Раніше ми публікували, скільки ударів РФ завдала по залізниці торік. Нараховано більше тисячі ударів по українській залізниці.

