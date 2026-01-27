Видео
Главная Харьков Удар российского дрона по поезду на Харьковщине — есть погибшие

Удар российского дрона по поезду на Харьковщине — есть погибшие

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 20:35
Удар дрона по поезду на Харьковщине - есть погибшие
Последствия удара дронов по поезду. Фото: Харьковская областная прокуратура

Во вторник, 27 января, российские войска атаковали беспилотниками пассажирский поезд в Харьковской области. В результате обстрела есть погибшие.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура в Telegram.

Читайте также:
Удар дрону по потягу на Харківщині — є загиблі - фото 1
Пост прокуратуры. Фото: скриншот

Обстрел поезда

По данным следствия, 27 января вблизи села Языково Барвенковской территориальной громады Изюмского района российские войска ударили по поезду сообщением "Чоп — Харьков — Барвенково". Два удара зафиксировали возле состава, еще один — непосредственно в вагон, в результате чего возник пожар.

На момент атаки в поезде находились более 155 пассажиров. По состоянию на сейчас известно о трех погибших, еще мужчина и женщина обратились за медицинской помощью.

Изюмская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту военного преступления, приведшего к гибели людей. Прокуроры совместно со следователями полиции документируют очередное преступление, совершенное военнослужащими РФ. Информация уточняется и будет обновляться.

Также в прокуратуре заявили, что армия РФ применила три ударных беспилотника, предварительно, типа "Герань-2".

Удар дрону по потягу на Харківщині — є загиблі - фото 2
Последствия удара дронов по поезду. Фото: Харьковская областная прокуратура
Удар дрону по потягу на Харківщині — є загиблі - фото 3
Прокуратура на месте удара. Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, что ранее стало известно, что в результате вражеского обстрела поезда на Харьковщине ранены два человека.

Также в ГСЧС показали последствия атаки дронов на поезд.

Харьковская область обстрелы война в Украине поезд
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
