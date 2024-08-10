Россия обстреляла из РСЗО село Лесная Стенка на Харьковщине 10 августа

Из-за обстрела россиянами села на Харьковщине погиб мужчина — прокуратура раскрыла подробности
10 августа 2024 17:27
Последствия атаки. Иллюстративное фото: Харьковская областная прокуратура
Российские войска в субботу, 10 августа, совершили обстрел села Лесная Стенка Харьковской области. В результате вражеской атаки погиб 87-летний мужчина.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.
Читайте также:
Обстрел Харьковщины 10 августа
Сегодня около 15:40 враг атаковал село Лесная Стенка Купянского района — погиб 87-летний мужчина.
Также были повреждены и разрушены частные домовладения. По предварительной информации, российские оккупанты ударили по населенному пункту из РСЗО.
Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
Читайте Новини.LIVE!