Россия обстреляла из РСЗО село Лесная Стенка на Харьковщине 10 августа

Последствия атаки. Иллюстративное фото: Харьковская областная прокуратура

Российские войска в субботу, 10 августа, совершили обстрел села Лесная Стенка Харьковской области. В результате вражеской атаки погиб 87-летний мужчина.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

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Обстрел Харьковщины 10 августа

Сегодня около 15:40 враг атаковал село Лесная Стенка Купянского района — погиб 87-летний мужчина.

Также были повреждены и разрушены частные домовладения. По предварительной информации, российские оккупанты ударили по населенному пункту из РСЗО.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.