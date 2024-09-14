Атаки на Харьковщину 13 сентября — какие последствия и где есть разрушения

Последствия российской атаки в пгт Золочев. Фото: Олег Синегубов

Оккупанты не прекращают атаковать Харьковскую область. За прошедшие сутки взрывы раздавались в нескольких населенных пунктах, есть пострадавшие среди гражданских.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Россия атаковала в пятницу, 13 сентября, в Изюмском районе деревню Боровая. Там загорелась хвоя на площади 6,6 гектара. В результате обстрелов пострадал 67-летний мужчина. Также ряд мощных взрывов прогремел в Купянском районе: в городе Купянск от атаки FPV-дрона пострадала 30-летняя женщина, разрушен хлебзавод, а также ранен 64-летний мужчина. Также там в результате обстрела из РСЗО повреждено частное домовладение. В селе Новоосиново пострадал 65-летний мужчина, а в селе Двухлетнее ранение получил 47-летний мужчина.

Кроме того, россияне не прекращают применять КАБы по территории Харьковщины. В 23:10 13 сентября оккупанты атаковали пгт Золочев. Там повреждены шесть частных домов и две хозяйственные постройки, а также три авто.

Разрушенные частные дома в пгт Золочев Харьковской области. Фото: Харьковская ОВА

Поврежден гражданский автомобиль в Харьковской области, пгт Золочев. Фото: Харьковская ОВА

Какая ситуация в Харьковской области 14 сентября

Сегодня, 14 сентября, Россия применила КАБ по городу Харькову на Холодногорский район. Бомба попала по территории строительства жилого комплекса, но не разорвалась.

Тем временем на Харьковском направлении было четыре боя между ВСУ и армией России. Силы обороны отразили вражеские штурмы возле Волчанска, Гатища, Глубокого и Липцев.

Наибольшее количество боевых столкновений произошло на Купянском направлении — 11 боев у Синьковки, Глушковки, Лозовой, Петропавловки, Новоосинового и Стельмаховки.