Четверо мирных жителей пострадали из-за обстрелов Харьковщины за сутки

Разрушение в результате обстрелов Харьковской области. Фото: ОВА

Враг постоянно обстреливает Харьковскую область. За минувшие сутки от действий оккупантов пострадали четыре мирных жителя.

Об этом написал начальник Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов в Telegram во вторник, 20 августа.

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"23:30 г. Купянск. В результате вражеского обстрела пострадал 47-летний мужчина... 16:40 Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, с. Казачья Лопань. В результате обстрела повреждены два дома. Пострадали мужчина и женщина в возрасте 54 лет... 10:30 Купянский район , с. Новоосиново. В результате обстрела пострадала женщина 78 лет", — написал Синегубов.

Разрушение в результате обстрелов Харьковской области. Фото: ОВА

По его словам, в селе Одноробовка Богодуховского района в результате обстрела горели два частных дома, в Андреевке Изюмского района - хозяйственное здание. В городе Купянск повреждены дом и автомобиль. Также в результате обстрелов зафиксировано возгорание травы и камыша.

Во вторник, 20 августа, утром около 6:00 оккупанты нанесли удар по Купянску-Узловому, сообщил Синегубов. Информация о повреждениях и пострадавших в настоящее время уточняется.

В поселке Боровая Изюмского района в результате ночных обстрелов горели три частных дома.