В Харьковской области пограничники уничтожили укрытие россиян с личным составом

Удар дроном по оккупантам в Харьковской области. Фото: скриншот

На Харьковщине бойцы "Сталевого кордону" ударили по российским пехотинцам, пытавшимся скрыться в хозпостройке. Потери врага уточняются.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины в четверг, 22 августа.

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Как сообщили в ГПСУ, на Харьковском направлении бойцы бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" обнаружили скопление оккупантов вблизи укрытия.

"После того, как вражеские пехотинцы вошли в хлев, пограничники точно уничтожили его дроном-камикадзе", — рассказали пограничники.

Утраты противника уточняются.