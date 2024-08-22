В Харьковской области пограничники уничтожили укрытие россиян с личным составом

На Харьковщине пограничники ударили по скоплению окупантов
22 августа 2024 13:56
Удар дроном по оккупантам в Харьковской области. Фото: скриншот
На Харьковщине бойцы "Сталевого кордону" ударили по российским пехотинцам, пытавшимся скрыться в хозпостройке. Потери врага уточняются.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины в четверг, 22 августа.
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Как сообщили в ГПСУ, на Харьковском направлении бойцы бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" обнаружили скопление оккупантов вблизи укрытия.
"После того, как вражеские пехотинцы вошли в хлев, пограничники точно уничтожили его дроном-камикадзе", — рассказали пограничники.
Утраты противника уточняются.
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