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Продался за 45 тысяч рублей: экс-полицейскому из Купянска грозит пожизненное заключение

5 апреля 2023 17:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Продался за 45 тысяч рублей: эксполицейскому из Купянска грозит пожизненное заключение
После деоккупации Купянского района "правоохранитель" хотел сбежать с оккупантами в РФ, но не получилось
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего полицейского отдела реагирования патрульной полиции Купянского РИН ГУНП в Харьковской области по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). "Переобувшемуся" экс-полицейскому-предателю за ежемесячную плату в 45 тысяч российских рублей грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщается в Харьковской областной прокуратуре.

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Материалы следствия

По данным следствия, в Купянске еще в июне 2022 года обвиняемый, являясь на тот момент действующим сотрудником Нацполиции Украины, начал добровольно сотрудничать с российскими захватчиками. Он написал заявление на имя "председателя" так называемой "ВГА Харьковской области" о принятии в ряды псевдоправоохранительного органа.

Кроме того, мужчина предоставил копии личных документов, автобиографию, анкету, личные фотографии с заявлением о предоставлении согласия на обработку персональных данных и подписал "трудовой договор".

Предатель вступил в должность "исполняющего обязанности инспектора – дежурного дежурной части" в так называемом "УВД ВГА Харьковской области". Он лично осуществил дактилоскопирование пальцев рук лиц, незаконно задерживаемых военными РФ или так называемыми "правоохранителями".

Впоследствии его переназначили на псевдодолжность "оперативной дежурной дежурной части".

За свою преданную работу на оккупантов он ежемесячно получал 45 тысяч российских рублей.

После деоккупации Купянского района "правоохранитель" хотел бежать с оккупантами в РФ, но не получилось. Долгое время он прятался по заброшенным зданиям.

В конце декабря прошлого года правоохранители в порядке ст. ст. 208, 615 УПК Украины задержали мужчину в Купянске, когда он снова спрятался на чердаке дома.

Обвиняемого будут судить в Ленинском районном суде г. Харькова. Ему грозит лишение свободы сроком на пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Харьковской области разоблачили коллаборантку, которая заняла должность при содействии оккупантов в Купянске. По данным следствия, во время оккупации г. Купянск вооруженными силами россии местная жительница не просто поддерживала действия врага, но и активно сотрудничала с ним. Оккупанты назначили подозреваемую на должность "и.о. начальника отдела управления здравоохранения Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области".

Также в Харьковской области разоблачили коллаборанта, который возглавил село во время оккупации. По данным следствия, в июне прошлого года, когда село Студенок на Изюмщине было захвачено российскими военными, 54-летний местный житель пошел на сотрудничество с оккупантами.

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