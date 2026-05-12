Прогноз погоды в Харькове: предупреждение о пожарной опасности

Прогноз погоды в Харькове: предупреждение о пожарной опасности

Дата публикации 12 мая 2026 18:13
Люди гуляют по улицам Харькова. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На Харьковщине наблюдается повышение уровня пожарной опасности. По данным синоптиков, сочетание стабильно высокой температуры воздуха и ветреной погоды создает условия для критической угрозы возникновения пожаров в природных экосистемах региона.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз погоды на 13 мая

Завтра в области ожидается переменная облачность. В ночное время существенных осадков не предвидится, однако днем местами возможен небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер будет юго-восточным со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью составит от 9 до 14 градусов тепла, днем столбики термометров поднимутся до 21-26 градусов выше нуля.

В Харькове ночью и днем осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит 10-12 градусов, днем воздух прогреется до 22-24 градусов.

Чрезвычайная пожарная опасность

Согласно обнародованным данным, на 13 мая на большей территории Харьковской области установлен чрезвычайный уровень пожарной опасности (пятый класс). Высокий риск возникновения пожаров прогнозируется в Харькове, Золочеве, Богодухове, Коломаке, Великом Бурлуке, Берестине, Изюме и Лозовой. В районе населенного пункта Слобожанское пока сохраняется средний уровень опасности.

Жителей области призывают строго соблюдать правила пожарной безопасности, не разводить огонь в лесах и на открытых территориях, поскольку в таких условиях возгорание распространяется мгновенно.

Погода у Харкові та області
Прогноз пожарной опасности. Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Прогноз на 14-17 мая

В следующие несколько дней характер погоды несколько изменится, став более облачным и дождливым:

  • 14 мая ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 10-15 градусов, днем 18-23 градуса.
  • 15 мая сохранится облачность с прояснениями, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура ночью составит 8-13 градусов тепла, днем 18-23 градуса.
  • 16 мая также прогнозируется небольшой кратковременный дождь при северо-западном ветре. Температура воздуха ночью 8-13 градусов, днем до 23 градусов тепла.
  • 17 мая ночью осадков не ожидается, однако днем возможен небольшой дождь. Температурный режим останется без существенных изменений: 8-13 градусов ночью и 18-23 градуса днем.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове и области ночью 3 и 4 мая были сильные заморозки. Из-за этого синоптики объявляли II уровень опасности — оранжевый.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове 10 мая прогнозировали теплую погоду без резких температурных изменений. Днем воздух прогревался до почти летних показателей +27 °C.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
