Прогноз погоди у Харкові: попередження про пожежну небезпеку

Люди гуляють вулицями Харкова.

На Харківщині спостерігається підвищення рівня пожежної небезпеки. За даними синоптиків, поєднання стабільно високої температури повітря та вітряної погоди створює умови для критичної загрози виникнення пожеж у природних екосистемах регіону.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 13 травня

Завтра в області очікується мінлива хмарність. У нічний час істотних опадів не передбачається, проте вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер буде південно-східним зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 21–26 градусів вище нуля.

У Харкові вночі та вдень опадів не очікується. Температура повітря вночі становитиме 10–12 градусів, вдень повітря прогріється до 22–24 градусів.

Надзвичайна пожежна небезпека

Згідно з оприлюдненими даними, на 13 травня на переважній території Харківської області встановлено надзвичайний рівень пожежної небезпеки (п'ятий клас). Високий ризик виникнення пожеж прогнозується у Харкові, Золочеві, Богодухові, Коломаку, Великому Бурлуці, Берестині, Ізюмі та Лозовій. У районі населеного пункту Слобожанське наразі зберігається середній рівень небезпеки.

Мешканців області закликають суворо дотримуватися правил пожежної безпеки, не розводити вогонь у лісах та на відкритих територіях, оскільки в таких умовах займання поширюється миттєво.

Прогноз пожежної небезпеки. Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Прогноз на 14–17 травня

У наступні кілька днів характер погоди дещо зміниться, ставши більш хмарним та дощовим:

14 травня очікується хмарна погода з проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 10–15 градусів, вдень 18–23 градуси.

15 травня збережеться хмарність з проясненнями, місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Температура вночі становитиме 8–13 градусів тепла, вдень 18–23 градуси.

16 травня також прогнозується невеликий короткочасний дощ при північно-західному вітрі. Температура повітря вночі 8–13 градусів, вдень до 23 градусів тепла.

17 травня вночі опадів не очікується, проте вдень можливий невеликий дощ. Температурний режим залишиться без суттєвих змін: 8–13 градусів вночі та 18–23 градуси вдень.

