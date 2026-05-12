Прогноз погоди у Харкові: попередження про пожежну небезпеку
На Харківщині спостерігається підвищення рівня пожежної небезпеки. За даними синоптиків, поєднання стабільно високої температури повітря та вітряної погоди створює умови для критичної загрози виникнення пожеж у природних екосистемах регіону.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 13 травня
Завтра в області очікується мінлива хмарність. У нічний час істотних опадів не передбачається, проте вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер буде південно-східним зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 21–26 градусів вище нуля.
У Харкові вночі та вдень опадів не очікується. Температура повітря вночі становитиме 10–12 градусів, вдень повітря прогріється до 22–24 градусів.
Надзвичайна пожежна небезпека
Згідно з оприлюдненими даними, на 13 травня на переважній території Харківської області встановлено надзвичайний рівень пожежної небезпеки (п'ятий клас). Високий ризик виникнення пожеж прогнозується у Харкові, Золочеві, Богодухові, Коломаку, Великому Бурлуці, Берестині, Ізюмі та Лозовій. У районі населеного пункту Слобожанське наразі зберігається середній рівень небезпеки.
Мешканців області закликають суворо дотримуватися правил пожежної безпеки, не розводити вогонь у лісах та на відкритих територіях, оскільки в таких умовах займання поширюється миттєво.
Прогноз на 14–17 травня
У наступні кілька днів характер погоди дещо зміниться, ставши більш хмарним та дощовим:
- 14 травня очікується хмарна погода з проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 10–15 градусів, вдень 18–23 градуси.
- 15 травня збережеться хмарність з проясненнями, місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Температура вночі становитиме 8–13 градусів тепла, вдень 18–23 градуси.
- 16 травня також прогнозується невеликий короткочасний дощ при північно-західному вітрі. Температура повітря вночі 8–13 градусів, вдень до 23 градусів тепла.
- 17 травня вночі опадів не очікується, проте вдень можливий невеликий дощ. Температурний режим залишиться без суттєвих змін: 8–13 градусів вночі та 18–23 градуси вдень.
