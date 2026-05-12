Прогноз погоди у Харкові: попередження про пожежну небезпеку

Прогноз погоди у Харкові: попередження про пожежну небезпеку

Дата публікації: 12 травня 2026 18:13
Люди гуляють вулицями Харкова. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Харківщині спостерігається підвищення рівня пожежної небезпеки. За даними синоптиків, поєднання стабільно високої температури повітря та вітряної погоди створює умови для критичної загрози виникнення пожеж у природних екосистемах регіону.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 13 травня

Завтра в області очікується мінлива хмарність. У нічний час істотних опадів не передбачається, проте вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер буде південно-східним зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 21–26 градусів вище нуля.

У Харкові вночі та вдень опадів не очікується. Температура повітря вночі становитиме 10–12 градусів, вдень повітря прогріється до 22–24 градусів.

Надзвичайна пожежна небезпека

Згідно з оприлюдненими даними, на 13 травня на переважній території Харківської області встановлено надзвичайний рівень пожежної небезпеки (п'ятий клас). Високий ризик виникнення пожеж прогнозується у Харкові, Золочеві, Богодухові, Коломаку, Великому Бурлуці, Берестині, Ізюмі та Лозовій. У районі населеного пункту Слобожанське наразі зберігається середній рівень небезпеки.

Мешканців області закликають суворо дотримуватися правил пожежної безпеки, не розводити вогонь у лісах та на відкритих територіях, оскільки в таких умовах займання поширюється миттєво.

Погода у Харкові та області
Прогноз пожежної небезпеки. Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Прогноз на 14–17 травня

У наступні кілька днів характер погоди дещо зміниться, ставши більш хмарним та дощовим:

  • 14 травня очікується хмарна погода з проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 10–15 градусів, вдень 18–23 градуси.
  • 15 травня збережеться хмарність з проясненнями, місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Температура вночі становитиме 8–13 градусів тепла, вдень 18–23 градуси.
  • 16 травня також прогнозується невеликий короткочасний дощ при північно-західному вітрі. Температура повітря вночі 8–13 градусів, вдень до 23 градусів тепла.
  • 17 травня вночі опадів не очікується, проте вдень можливий невеликий дощ. Температурний режим залишиться без суттєвих змін: 8–13 градусів вночі та 18–23 градуси вдень.

Як повідомляли Новини.LIVE,  у Харкові та області вночі 3 та 4 травня були сильні заморозки. Через це синоптики оголошували II рівень небезпечності — помаранчевий.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові 10 травня прогнозували теплу погоду без різких температурних змін. Вдень повітря прогрівалося до майже літніх показників +27 °C.

погода Харків прогноз погоди
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
