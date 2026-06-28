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Главная Харьков Прогноз погоды в Харькове на завтра: жара до +28 °C

Прогноз погоды в Харькове на завтра: жара до +28 °C

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2026 18:36
Харківщину накриє спека: синоптики попередили про небезпеку
Люди у фонтана в Харькове. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 29 июня, в Харькове и области осадков не прогнозируется. Днем температура воздуха достигнет +28 °C в городе и +29 °C в области.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз погоди у Харкові на завтра: спека до +28 °C - фото 1
Прогноз погоды в Харьковской области на ближайшие дни. Фото: скриншот из Telegram

Погода в Харькове на 29 июня

По данным синоптиков, завтра в Харькове ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер будет северо-западным со скоростью 5-10 м/с. Ночью температура воздуха составит +14…+16 °C, днем — +26…+28 °C.

Погода в Харьковской области 29 июня

На территории Харьковской области также прогнозируется переменная облачность без значительных осадков. Температура ночью будет колебаться от +12 до +17 °C, а днем воздух прогреется до +24…+29 °C. Ветер будет северо-западным, 5–10 м/с.

Пожарная опасность в Харьковской области

Кроме того, синоптики предупреждают о высоком риске возникновения пожаров. На 29 июня почти на всей территории Харьковской области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности (V класс), что может привести к масштабным возгораниям на открытой местности.

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Самый высокий уровень опасности прогнозируется в Харькове, Богодухове, Золочеве, Коломаке, Слобожанском, Лозовой и Изюме. В то же время в Берестине, Великом Бурлуке и Купянске сохранится высокий уровень пожарной опасности (IV класс). Жителей области призывают не разжигать костры, не сжигать сухую растительность и соблюдать правила пожарной безопасности.

Прогноз погоди у Харкові на завтра: спека до +28 °C - фото 2
Прогноз пожарной опасности в Харьковской области. Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Погода в Харьковской области в ближайшие дни

Во вторник, 30 июня, ночью местами возможны кратковременный дождь и гроза, однако днём существенных осадков не ожидается. Температура воздуха составит +25…+30 °C.

В среду, 1 июля, синоптики прогнозируют сухую и еще более теплую погоду. Воздух днем прогреется до +27…+32 °C, осадков не ожидается.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в харьковском метрополитене планируют ввести музыкальное сопровождение на станциях. В метрополитене заявляют, что это поможет снизить уровень стресса в сложное время. Кроме того, основательница БФ "Несокрушимый Харьков" Мария Зайцева рассказала, что отдельных запретов на установку палаток в укрытиях харьковского метро нет. Люди могут пользоваться собственными вещами для пребывания в метро во время атак. Ограничения действовали только в начале войны, когда нагрузка на метро была максимальной.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове планируют капитально отремонтировать сквер Тихонова. Это пространство хотят превратить в современную арт-площадку для отдыха и творческих инициатив.

Новости Харькова прогноз погоды погода в Харькове
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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