Харківщину накриє спека: синоптики попередили про небезпеку

Люди біля фонтану у Харкові. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 29 червня, у Харкові та області опадів не прогнозують. Повітря вдень прогріється до +28 °C у місті та до +29 °C по області.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз погоди на Харківщині на найближчі дні. Фото: скриншот з Telegram

Погода у Харкові на 29 червня

За даними синоптиків, завтра у Харкові очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер буде північно-західним зі швидкістю 5-10 м/с. Уночі температура повітря становитиме +14…+16 °C, удень — +26…+28 °C.

Погода в Харківській області 29 червня

На території Харківської області також прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Температура вночі коливатиметься від +12 до +17 °C, а вдень повітря прогріється до +24…+29 °C. Вітер залишатиметься північно-західним, 5-10 м/с.

Пожежна небезпека на Харківщині

Окрім цього, синоптики попереджають про високий ризик виникнення пожеж. На 29 червня майже на всій території Харківської області оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки (V клас), що може призвести до масштабних загорянь на відкритій місцевості.

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Найвищий рівень небезпеки прогнозують у Харкові, Богодухові, Золочеві, Коломаку, Слобожанському, Лозовій та Ізюмі. Водночас у Берестині, Великому Бурлуці та Куп'янську зберігатиметься високий рівень пожежної небезпеки (IV клас). Мешканців області закликають не розпалювати багаття, не спалювати суху рослинність та дотримуватися правил пожежної безпеки.

Прогноз пожежної небезпеки на Харківщині. Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Погода на Харківщині у найближчі дні

У вівторок, 30 червня, вночі місцями можливі короткочасний дощ і гроза, однак удень істотних опадів не очікується. Температура повітря становитиме +25…+30 °C.

У середу, 1 липня, синоптики прогнозують суху та ще теплішу погоду. Повітря вдень прогріється до +27…+32 °C, опадів не очікується.

Раніше Новини.LIVE писали, що у харківському метрополітені планують запровадити музичний супровід на станціях. У метро кажуть, що це допоможе знизити рівень стресу у складний час. Окрім цього, засновниця БФ "Незламний Харків" Марія Зайцева розповіла, що окремих заборон на намети в укриттях харківського метро немає. Люди можуть користуватися власними речами для перебування в підземці під час атак.Обмеження діяли лише на початку війни, коли навантаження на метро було максимальним.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Харкові планують капітально відремонтувати сквер Тихонова. Цей простір хочуть перетворити на сучасний арт-майданчик для відпочинку та творчих ініціатив.