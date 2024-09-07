Россия сбросила авиабомбы на Харьков — фото масштабных разрушений

Дом, разрушенный российским авиаударом. Фото: Харьковская областная прокуратура

В субботу, 7 сентября, российская армия ударила фугасными авиабомбами (ФАБ) по Харькову и пригороду. Есть раненые и разрушения.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

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Последствия удара по Харькову

По данным прокуратуры, оккупанты нанесли удар около 16:00. В результате обстрела пострадали пять человек.

Стражи порядка фиксируют последствия российского удара. Фото: Харьковская областная прокуратура

Отмечается, что в Салтовском районе Харькова повреждены помещения частного предприятия.

"Получил ранение 61-летний охранник. Также повреждены девять транспортных средств", — говорится в сообщении.

Уничтоженный автомобиль. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Индустриальном районе города зафиксировано попадание по территории садового общества.

Там загорелось хозяйственное строение. Никто не пострадал.

Пожар после обстрела. Фото: Харьковская областная прокуратура

В поселке Малая Даниловка Харьковского района горел жилой дом, еще не менее 10 частных домовладений повреждены.

"Пострадали три женщины и мужчина. У пострадавших острая реакция на стресс и телесные повреждения", — добавили правоохранители.

В прокуратуре подчеркнули, что были начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.