Прокуроры идентифицировали еще двух окупантов, которые обстреливали село на Харьковщине

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

В Украине идентифицировали двух российских оккупантов, которые в прошлом году из танка обстреливали село в Харьковской области. Им заочно сообщили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

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Подозреваемыми оказались 20-летний наводчик-оператор танка и 21-летний командир танка. Они оба являются рядовыми 1-ого танкового взвода 1-й танковой роты 1-ого танкового батальона 138-й отдельной гвардейско-мотострелковой Красносельской ордена Ленина Краснознаменной бригады.

Российский оккупант. Фото: Харьковская областная прокуратура

Российский оккупант. Фото: Харьковская областная прокуратура

Как это произошло

"По данным следствия, в конце апреля 2022 года они находились в составе экипажа танка, курсировавшего вдоль дороги в направлении выезда из с. Верхняя Роганка в сторону с. Шестаково. Остановившись, они прямой наводкой произвели обстрел по гражданской инфраструктуре села Верхняя Роганка Харьковского района", — говорится в сообщении.

Как пострадал населенный пункт

В результате артиллерийские снаряды попали по жилым домам. Дома были полностью разрушены, семьи должны были эвакуироваться в другие населенные пункты.

В настоящее время планируется объявить их в розыск.

Напомним, служба безопасности нейтрализовала агентурную сеть ФСБ в результате многоэтапной спецоперации в Харькове. В состав вражеской группы входили три местных жителя, которые собирали разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона.