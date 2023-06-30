Прокуроры идентифицировали еще двух окупантов, которые обстреливали село на Харьковщине

Прокуроры идентифицировали еще двух окупантов, которые обстреливали село в Харьковской области
В Украине идентифицировали двух российских оккупантов, которые в прошлом году из танка обстреливали село в Харьковской области. Им заочно сообщили о подозрении.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.
Кем оказались захватчики
Подозреваемыми оказались 20-летний наводчик-оператор танка и 21-летний командир танка. Они оба являются рядовыми 1-ого танкового взвода 1-й танковой роты 1-ого танкового батальона 138-й отдельной гвардейско-мотострелковой Красносельской ордена Ленина Краснознаменной бригады.
Как это произошло
"По данным следствия, в конце апреля 2022 года они находились в составе экипажа танка, курсировавшего вдоль дороги в направлении выезда из с. Верхняя Роганка в сторону с. Шестаково. Остановившись, они прямой наводкой произвели обстрел по гражданской инфраструктуре села Верхняя Роганка Харьковского района", — говорится в сообщении.
Как пострадал населенный пункт
В результате артиллерийские снаряды попали по жилым домам. Дома были полностью разрушены, семьи должны были эвакуироваться в другие населенные пункты.
В настоящее время планируется объявить их в розыск.
Напомним, служба безопасности нейтрализовала агентурную сеть ФСБ в результате многоэтапной спецоперации в Харькове. В состав вражеской группы входили три местных жителя, которые собирали разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона.