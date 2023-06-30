СБУ затримала трьох харків'ян, які працювали на ФСБ та наводили ракети на Харків

Співробітники спецпідрозділу СБУ. Фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки нейтралізувала агентурну мережу ФСБ у результаті багатоетапної спецоперації у Харкові. До складу ворожої групи входило троє місцевих жителів, які збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону.

Про це повідомляє Служба Безпеки України.

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Передусім зловмисники намагались виявити напрямки перекидання підрозділів ЗСУ, які задіяні у контрнаступі українських військ на східному фронті. Також їх цікавили маршрути руху і пункти тимчасового зберігання іноземного озброєння та боєприпасів Сил оборони. Отримані відомості російські агенти переправляли до ФСБ через месенджер "Телеграм".

"Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки і проведення масованих ракетних ударів по Харкову з використанням російських реактивних систем залпового вогню "Смерч" та "Ураган", — розповідають у Службі безпеки.

Скриншот з переписування агентів з їхнім керівництвом. Фото: СБУ / Telegram

Співробітники СБУ затримали зловмисників під час виконання ними ворожих завдань. За даними слідства, вони були залучені до негласної співпраці кадровим співробітником ФСБ на початку повномасштабного вторгнення РФ. Серед завербованих був колишній викладач місцевого військово-навчального закладу.

Затриманний агент ФСБ. Фото: СБУ / Telegram

Затриманний агент ФСБ. Фото: СБУ / Telegram

Під час обшуків у зловмисників виявлено мобільні телефони і комп’ютерну техніку з доказами листування з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі кожному з них обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що СБУ викрила на Харківщині ще одного клірика УПЦ (МП), який виправдовував збройну агресію росіян. Співробітники Служби безпеки України задокументували підривну діяльність ще одного священнослужителя УПЦ (МП) у Харківській області.

Також ми розповідали про те, що правоохоронці встановили особу ще одного російського воєнного злочинця, який віддавав накази катувати цивільне населення під час захоплення частини Харківської області. Ним виявився 30-річний Павло Каширський, старший оперуповноважений відділу УФСБ Росії по Балтійському флоту і військам Калінінградської області.