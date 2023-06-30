Прокурори ідентифікували ще двох окупантів, які обстрілювали село на Харківщині

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

В Україні ідентифікували двох російських окупантів, які минулого року з танка обстрілювали село на Харківщині. Їм заочно повідомили про підозру.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

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Підозрюваними виявилися 20-річний навідник-оператор танка та 21-річний командир танка. Вони обоє є рядовими 1-ого танкового взводу 1-ої танкової роти 1-ого танкового батальйону 138-ої окремої гвардійськомотострілкової Красносільської ордена Леніна Краснознаменної бригади.

Російський окупант. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російський окупант. Фото: Харківська обласна прокуратура

Як це сталося

"За даними слідства, наприкінці квітня 2022 року вони перебували у складі екіпажу танка, який курсував уздовж дороги у напрямку виїзду з с. Верхня Роганка у сторону с. Шестаково. Зупинившись, вони прямою наводкою здійснили обстріл по цивільній інфраструктурі села Верхня Роганка Харківського району", — йдеться у повідомленні.

Як постраждав населений пункт

Внаслідок цього артилерійські снаряди влучили по житлових будинках. Оселі було повністю зруйновано, родини мусили евакуюватись до інших населених пунктів.

Нині планується оголосити їх в розшук.

Нагадаємо, Служба безпеки нейтралізувала агентурну мережу ФСБ у результаті багатоетапної спецоперації у Харкові. До складу ворожої групи входило троє місцевих жителів, які збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону.