В Харькове прогремели взрывы

В Харькове раздался мощный взрыв
В Харькове в четверг, 12 сентября, прогремел взрыв. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили корреспонденты Новини.LIVE.
Взрывы в Харькове 12 сентября
В 16:36 в Харьковской области объявили воздушную тревогу.
В 16:45 в Воздушных силах предупредили о КАБе на Харьков.
В 16:46 глава Харьковской ОВА сообщил, что оккупанты наносят удары и призвал жителей Харькова и района пройти в укрытие.
В 16:47 в Харькове был слышен взрыв.
В 16:50 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух прилетах в один из плотно заселенных районов города. Он добавил, что на места ударов направляются все необходимые службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:
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