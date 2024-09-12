В Харькове прогремели взрывы

Спасатели тушат пожар. Иллюстративное фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове в четверг, 12 сентября, прогремел взрыв. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили корреспонденты Новини.LIVE.

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Взрывы в Харькове 12 сентября

В 16:36 в Харьковской области объявили воздушную тревогу.

В 16:45 в Воздушных силах предупредили о КАБе на Харьков.

Сообщение ПС. Фото: скриншот

В 16:46 глава Харьковской ОВА сообщил, что оккупанты наносят удары и призвал жителей Харькова и района пройти в укрытие.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

В 16:47 в Харькове был слышен взрыв.

Сообщение местного СМИ. Фото: скриншот

В 16:50 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух прилетах в один из плотно заселенных районов города. Он добавил, что на места ударов направляются все необходимые службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

Сейчас карта воздушных тревог выглядит так: