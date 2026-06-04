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Главная Харьков Рана, которая не заживет: в Харькове почтили убитых РФ детей

Рана, которая не заживет: в Харькове почтили убитых РФ детей

Ua ru
Дата публикации 4 июня 2026 14:12
Рана, которая не заживет: в Харькове почтили убитых РФ детей
Памятник в память об убитых детях. Фото: Харьковская ОВА

В Харькове почтили память детей, погибших из-за войны. Более 100 мальчиков и девочек, чьи жизни оборвались в результате российских обстрелов. Люди приносили цветы и игрушки к памятным местам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Память об убитых детях

На Харьковщине погибли 113 детей из-за вооруженной агрессии России. Ежегодно 4 июня чтят их память и вспоминают каждую оборванную жизнь. Это дети, которые должны были учиться, расти и строить будущее, но не успели этого сделать.

У Харкові згадали вбитих Росією дітей
Люди кладут цветы к памятнику. Фото: Харьковская ОВА

К памятнику погибшим детям люди приносили цветы и игрушки. Это символ скорби и памяти о невинных жертвах. В Харькове такие акции стали ежегодной традицией.

"Разрушенное детство, несбывшиеся мечты и неописуемая боль для семей. Нет слов, способных утолить потерю родителей, у которых война забрала самое дорогое. Каждый ребенок должен был жить, учиться, взрослеть и строить свое будущее в свободной Украине", — написал Олег Синегубов.

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У Харкові згадали вбитий Росією дітей
Олег Синегубов во время чествования. Фото: Харьковская ОВА

Разрушенное будущее

Городской голова Харькова Игорь Терехов отметил, что к гибели детей невозможно привыкнуть. Он подчеркнул, что каждая потеря — это разрушенное будущее и боль для семей.

"Память о каждом ребенке — это не только скорбь, это наша ответственность. Ответственность сделать все, чтобы в Украину вернулся настоящий мир. Чтобы украинские дети больше никогда не засыпали под звуки взрывов. Чтобы ходили в школу, строили планы, смеялись, дебоширили. Чтобы могли просто быть детьми. И жить", — отметил Терехов.

У Харкові згадали вбитий Росією дітей
Игорь Терехов с игрушкой в руках. Фото: Харьковский городской совет

Трагедия в Харькове

Напомним, 7 марта в результате очередного обстрела Харькова со стороны российских оккупантов погибли двое детей. Тогда во время поисково-спасательных работ и разбора завалов на месте вражеского удара были обнаружены тела 13-летней девочки и 9-летнего мальчика.

Как сообщали Новини.LIVE, председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов поздравил украинских выпускников с Последним звонком и отметил устойчивость поколения, которое взрослело в условиях пандемии, дистанционного обучения, блэкаутов и полномасштабной войны.

Также Новини.LIVE писали, что мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в течение мая город пережил 98 атак. Враг использовал дроны-камикадзе, ракеты и другие средства поражения. В результате атак ранения получили 88 человек. Среди них — 15 детей. Один человек погиб.

Харьков дети акция
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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