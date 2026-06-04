Рана, що не загоїться: у Харкові вшанували вбитих РФ дітей

Пам'ятник на згадку про вбитих дітей. Фото: Харківська ОВА

У Харкові вшанували пам’ять дітей, які загинули через війну. Понад 100 хлопчиків і дівчаток, чиї життя обірвалися внаслідок російських обстрілів. Люди приносили квіти та іграшки до пам’ятних місць.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Пам’ять про вбитих дітей

На Харківщині загинули 113 дітей через збройну агресію Росії. Щороку 4 червня вшановують їхню пам’ять і згадують кожне обірване життя. Це діти, які мали вчитися, рости та будувати майбутнє, але не встигли цього зробити.

Люди кладуть квіти до пам'ятника. Фото: Харківська ОВА

До пам’ятника загиблим дітям люди приносили квіти та іграшки. Це символ скорботи та пам’яті про невинні жертви. У Харкові такі акції стали щорічною традицією.

"Зруйноване дитинство, нездійснені мрії та невимовний біль для родин. Немає слів, здатних втамувати втрату батьків, у яких війна забрала найдорожче. Кожна дитина мала жити, навчатися, дорослішати та будувати своє майбутнє у вільній Україні", — написав Олег Синєгубов.

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Олег Синєгубов під час вшанування. Фото: Харківська ОВА

Зруйноване майбутнє

Міський голова Харкова Ігор Терехов наголосив, що до загибелі дітей неможливо звикнути. Він підкреслив, що кожна втрата — це зруйноване майбутнє і біль для родин.

"Пам’ять про кожну дитину — це не лише скорбота, це наша відповідальність. Відповідальність зробити все, щоб в Україну повернувся справжній мир. Щоб українські діти більше ніколи не засинали під звуки вибухів. Щоб ходили до школи, будували плани, сміялися, бешкетували. Щоб могли просто бути дітьми. І жити", — зазначив Терехов.

Ігор Терехов з іграшкою в руках. Фото: Харківська міська рада

Трагедія в Харкові

Нагадаємо, 7 березня внаслідок чергового обстрілу Харкова з боку російських окупантів загинуло двоє дітей. Тоді під час пошуково-рятувальних робіт та розбору завалів на місці ворожого удару було виявлено тіла 13-річної дівчинки та 9-річного хлопчика.

Як повідомляли Новини.LIVE, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов привітав українських випускників з Останнім дзвоником та відзначив стійкість покоління, яке дорослішало в умовах пандемії, дистанційного навчання, блекаутів та повномасштабної війни.

Також Новини.LIVE писали, що мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що протягом травня місто пережило 98 атак. Ворог використовував дрони-камікадзе, ракети та інші засоби ураження. Унаслідок атак поранення отримали 88 людей. Серед них — 15 дітей. Одна людина загинула.