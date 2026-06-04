Рана, що не загоїться: у Харкові вшанували вбитих РФ дітей
У Харкові вшанували пам’ять дітей, які загинули через війну. Понад 100 хлопчиків і дівчаток, чиї життя обірвалися внаслідок російських обстрілів. Люди приносили квіти та іграшки до пам’ятних місць.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.
Пам’ять про вбитих дітей
На Харківщині загинули 113 дітей через збройну агресію Росії. Щороку 4 червня вшановують їхню пам’ять і згадують кожне обірване життя. Це діти, які мали вчитися, рости та будувати майбутнє, але не встигли цього зробити.
До пам’ятника загиблим дітям люди приносили квіти та іграшки. Це символ скорботи та пам’яті про невинні жертви. У Харкові такі акції стали щорічною традицією.
"Зруйноване дитинство, нездійснені мрії та невимовний біль для родин. Немає слів, здатних втамувати втрату батьків, у яких війна забрала найдорожче. Кожна дитина мала жити, навчатися, дорослішати та будувати своє майбутнє у вільній Україні", — написав Олег Синєгубов.
Зруйноване майбутнє
Міський голова Харкова Ігор Терехов наголосив, що до загибелі дітей неможливо звикнути. Він підкреслив, що кожна втрата — це зруйноване майбутнє і біль для родин.
"Пам’ять про кожну дитину — це не лише скорбота, це наша відповідальність. Відповідальність зробити все, щоб в Україну повернувся справжній мир. Щоб українські діти більше ніколи не засинали під звуки вибухів. Щоб ходили до школи, будували плани, сміялися, бешкетували. Щоб могли просто бути дітьми. І жити", — зазначив Терехов.
Трагедія в Харкові
Нагадаємо, 7 березня внаслідок чергового обстрілу Харкова з боку російських окупантів загинуло двоє дітей. Тоді під час пошуково-рятувальних робіт та розбору завалів на місці ворожого удару було виявлено тіла 13-річної дівчинки та 9-річного хлопчика.
Як повідомляли Новини.LIVE, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов привітав українських випускників з Останнім дзвоником та відзначив стійкість покоління, яке дорослішало в умовах пандемії, дистанційного навчання, блекаутів та повномасштабної війни.
Також Новини.LIVE писали, що мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що протягом травня місто пережило 98 атак. Ворог використовував дрони-камікадзе, ракети та інші засоби ураження. Унаслідок атак поранення отримали 88 людей. Серед них — 15 дітей. Одна людина загинула.