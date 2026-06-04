Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Рана, що не загоїться: у Харкові вшанували вбитих РФ дітей

Рана, що не загоїться: у Харкові вшанували вбитих РФ дітей

Ua ru
Дата публікації: 4 червня 2026 14:12
Рана, що не загоїться: у Харкові вшанували вбитих РФ дітей
Пам'ятник на згадку про вбитих дітей. Фото: Харківська ОВА

У Харкові вшанували пам’ять дітей, які загинули через війну. Понад 100 хлопчиків і дівчаток, чиї життя обірвалися внаслідок російських обстрілів. Люди приносили квіти та іграшки до пам’ятних місць.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Пам’ять про вбитих дітей

На Харківщині загинули 113 дітей через збройну агресію Росії. Щороку 4 червня вшановують їхню пам’ять і згадують кожне обірване життя. Це діти, які мали вчитися, рости та будувати майбутнє, але не встигли цього зробити.

У Харкові згадали вбитих Росією дітей
Люди кладуть квіти до пам'ятника. Фото: Харківська ОВА

До пам’ятника загиблим дітям люди приносили квіти та іграшки. Це символ скорботи та пам’яті про невинні жертви. У Харкові такі акції стали щорічною традицією.

"Зруйноване дитинство, нездійснені мрії та невимовний біль для родин. Немає слів, здатних втамувати втрату батьків, у яких війна забрала найдорожче. Кожна дитина мала жити, навчатися, дорослішати та будувати своє майбутнє у вільній Україні", — написав Олег Синєгубов.

Читайте також:
У Харкові згадали вбитий Росією дітей
Олег Синєгубов під час вшанування. Фото: Харківська ОВА

Зруйноване майбутнє

Міський голова Харкова Ігор Терехов наголосив, що до загибелі дітей неможливо звикнути. Він підкреслив, що кожна втрата — це зруйноване майбутнє і біль для родин.

"Пам’ять про кожну дитину — це не лише скорбота, це наша відповідальність. Відповідальність зробити  все, щоб в Україну повернувся справжній мир. Щоб українські діти більше ніколи не засинали під звуки вибухів. Щоб ходили до школи, будували плани, сміялися, бешкетували. Щоб могли просто бути дітьми. І жити", — зазначив Терехов.

У Харкові згадали вбитий Росією дітей
Ігор Терехов з іграшкою в руках. Фото: Харківська міська рада

Трагедія в Харкові

Нагадаємо, 7 березня внаслідок чергового обстрілу Харкова з боку російських окупантів загинуло двоє дітей. Тоді під час пошуково-рятувальних робіт та розбору завалів на місці ворожого удару було виявлено тіла 13-річної дівчинки та 9-річного хлопчика.

Як повідомляли Новини.LIVE, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов привітав українських випускників з Останнім дзвоником та відзначив стійкість покоління, яке дорослішало в умовах пандемії, дистанційного навчання, блекаутів та повномасштабної війни.

Також Новини.LIVE писали, що мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що протягом травня місто пережило 98 атак. Ворог використовував дрони-камікадзе, ракети та інші засоби ураження. Унаслідок атак поранення отримали 88 людей. Серед них — 15 дітей. Одна людина загинула. 

Харків діти акція
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації