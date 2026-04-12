Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков На Пасху РФ нанесла ряд ударов по Золочеву на Харьковщине

На Пасху РФ нанесла ряд ударов по Золочеву на Харьковщине

Ua ru
Дата публикации 12 апреля 2026 15:46
Спасатели ликвидируют последствия обстрела. Фото: Харьковская областная прокуратура

Несмотря на объявленное перемирие россияне нанесли серии ударов беспилотниками по Золочеву в Харьковской области. В результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура. Из-за атаки пострадала женщина.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Последствия обстрела Золочева

Как сообщили в прокуратуре, утром 12 апреля россияне нанесли удары по поселку Золочев на Харьковщине. Оккупанты нанесли четыре удара беспилотными летательными аппаратами.

Сообщение прокуратуры. Фото: скриншот

По предварительной информации, атаковали с помощью БпЛА типов "Гербера" и "Молния". В результате обстрела поврежден магазин. Также есть разрушения в административном здании предприятия, и домах.

В прокуратуре добавили, что 63-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.

Богодуховская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщали Новини.LIVE, за прошедшие сутки, 11 апреля, были атакованы четыре населенных пункта Харьковщины. В результате обстрелов не пострадали люди, но разрушена гражданская инфраструктура.

Также мы писали о том, что россияне атаковали Харьков ударными дронами. В результате обстрела БпЛА было повреждено учебное заведение. Попадание было в Киевском районе.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Харьковская область обстрелы Пасха
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации