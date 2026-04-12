На Пасху РФ нанесла ряд ударов по Золочеву на Харьковщине

Спасатели ликвидируют последствия обстрела.

Несмотря на объявленное перемирие россияне нанесли серии ударов беспилотниками по Золочеву в Харьковской области. В результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура. Из-за атаки пострадала женщина.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Последствия обстрела Золочева

Как сообщили в прокуратуре, утром 12 апреля россияне нанесли удары по поселку Золочев на Харьковщине. Оккупанты нанесли четыре удара беспилотными летательными аппаратами.

Сообщение прокуратуры.

По предварительной информации, атаковали с помощью БпЛА типов "Гербера" и "Молния". В результате обстрела поврежден магазин. Также есть разрушения в административном здании предприятия, и домах.

В прокуратуре добавили, что 63-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.

Богодуховская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщали Новини.LIVE, за прошедшие сутки, 11 апреля, были атакованы четыре населенных пункта Харьковщины. В результате обстрелов не пострадали люди, но разрушена гражданская инфраструктура.

Также мы писали о том, что россияне атаковали Харьков ударными дронами. В результате обстрела БпЛА было повреждено учебное заведение. Попадание было в Киевском районе.