Найденный снаряд. Фото иллюстративное: МВД Украины

В Харьковской области продолжается гуманитарное разминирование территорий , пострадавших от российского вторжения. Саперы обследуют поля, дороги, леса и объекты инфраструктуры. В целом специалисты уже очистили более 42,8 тысячи гектаров, а с начала полномасштабной войны обезвредили более 362,8 тысячи взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.

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Масштабы разминирования

В Харьковской области обследовали и очистили более 42 тысяч 800 гектаров территории. Из них более 18 тысяч гектаров — сельскохозяйственные земли. Также специалисты обследовали 1 834 км дорог, 4 517 км линий электропередач, 450 км газопроводов и 1 300 гектаров лесов. Кроме того, работы провели на территории 15 816 частных домовладений.

По словам директора Департамента гражданской защиты Харьковской ОВА Ивана Сокола, разминирование деоккупированных территорий находится под личным контролем начальника областной военной администрации Олега Синегубова. С начала полномасштабного вторжения в Харьковской области обезвредили более 362 тысяч 800 взрывоопасных предметов.

Кто занимается разминированием области

К гуманитарному разминированию привлечены три государственных и 33 неправительственных оператора противоминной деятельности. Для выполнения работ используется более 30 машин со специальным оборудованием. В рамках гуманитарного разминирования уже очищено 17 тысяч 300 гектаров территории. По завершении работ на этих участках были выданы сертификаты о передаче ответственности за очищенные участки. Большую часть этой площади — 16 тысяч 600 гектаров — составляют сельскохозяйственные земли. В ходе этих работ обнаружено 29 472 взрывоопасных предмета.

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Координация работ

При Харьковской ОГА работает Центр координации противоминной деятельности. Он согласовывает операции по разминированию, собирает и обрабатывает информацию, а также организует обследование территорий. К этой работе привлекаются Национальный орган по вопросам противоминной деятельности, Центр гуманитарного разминирования, профильные министерства, а также международные и украинские партнеры.

Советы жителям

Жителей Харьковской области предупреждают, что нельзя приближаться к неизвестным предметам, прикасаться к ним, перемещать их или пытаться самостоятельно обезвредить. Также не следует пользоваться рядом телефоном или другими средствами радиосвязи.

Если человек заметил взрывоопасный предмет, необходимо:

Не подходить к нему и не прикасаться.

Отойди тем же путем, которым пришел, на безопасное расстояние.

Предупредить окружающих об опасности и не позволять им приближаться.

Отметить место находки с безопасного расстояния, не приближаясь к предмету.

Позвонить по номеру 101 или 102 и сообщить об обнаружении подозрительного предмета.

Дождаться прибытия специалистов и выполнять их указания.

Даже если предмет кажется старым, поврежденным или безопасным, он может представлять смертельную угрозу. Обезвреживать такие находки должны исключительно подготовленные специалисты.

Как сообщали Новини.LIVE, 7 ноября россияне дважды атаковали Слободской район Харькова. После попаданий вспыхнул пожар в промышленном здании, загорелись автомобили. Оккупанты также повредили многоквартирные жилые дома и несколько троллейбусов. Последствия обстрела пока еще выясняются.

Также Новини.LIVE сообщали, что за прошедшие сутки, 8 ноября, российские войска атаковали Харьков и 11 населенных пунктов области. Повреждены жилые дома, магазины, склады, автомобили и электросети. В результате обстрелов пострадали 14 человек, среди них — двое детей. Враг применил ракеты, авиабомбу, реактивную систему залпового огня и беспилотники.