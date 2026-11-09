Знайдений снаряд. Фото ілюстративне: МВС України

На Харківщині триває гуманітарне розмінування територій, які постраждали від російського вторгнення. Сапери обстежують поля, дороги, ліси та об’єкти інфраструктури. Загалом фахівці вже очистили понад 42,8 тисячі гектарів, а від початку повномасштабної війни знешкодили більш як 362,8 тисячі вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.

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Масштаби розмінування

На Харківщині обстежили та очистили понад 42 тисячі 800 гектарів територій. З них понад 18 тисяч гектарів — сільськогосподарські землі. Також фахівці обстежили 1 834 км доріг, 4 517 км ліній електропередач, 450 км газопроводів та 1 300 гектарів лісів. Крім того, роботи провели на території 15 816 приватних домоволодінь.

За словами директора Департаменту цивільного захисту Харківської ОВА Івана Сокола, розмінування деокупованих територій перебуває на особистому контролі начальника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова. Від початку повномасштабного вторгнення на Харківщині знешкодили понад 362 тисячі 800 вибухонебезпечних предметів.

Хто розміновує область

До гуманітарного розмінування залучені три державні та 33 неурядові оператори протимінної діяльності. Для виконання робіт використовують понад 30 машин зі спеціальним обладнанням. У межах гуманітарного розмінування вже очистили 17 тисяч 300 гектарів територій. Після завершення робіт на них видали сертифікати про передавання відповідальності за очищені ділянки. Більшу частину цієї площі — 16 тисяч 600 гектарів — становлять сільськогосподарські землі. Під час цих робіт виявили 29 472 вибухонебезпечні предмети.

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Координація робіт

При Харківській ОВА працює Центр координації протимінної діяльності. Він узгоджує операції з розмінування, збирає та опрацьовує інформацію, а також організовує обстеження територій. До цієї роботи залучають Національний орган з питань протимінної діяльності, Центр гуманітарного розмінування, профільні міністерства та міжнародних і українських партнерів.

Поради мешканцям

Мешканців Харківщини попереджають, що не можна наближатися до невідомих предметів, торкатися, пересувати чи намагатися самостійно їх знешкодити. Також не слід користуватися поруч телефоном або іншими засобами радіозв’язку.

Якщо людина помітила вибухонебезпечний предмет, потрібно:

Не підходити до нього та не торкатися.

Відійти тим самим маршрутом, яким прийшли, на безпечну відстань.

Попередити людей поруч про небезпеку та не дозволяти їм наближатися.

Позначити місце знахідки з безпечної відстані, не наближаючись до предмета.

Зателефонувати за номером 101 або 102 та повідомити про виявлення підозрілого предмета.

Дочекатися прибуття фахівців і виконувати їхні вказівки.

Навіть якщо предмет здається старим, пошкодженим або безпечним, він може становити смертельну загрозу. Знешкоджувати такі знахідки мають виключно підготовлені фахівці.

Як повідомляли Новини.LIVE, росіяни, 7 листопада, двічі атакували Слобідський район Харкова. Після влучань спалахнула пожежа у промисловій будівлі, загорілися автомобілі. Окупанти також пошкодили багатоквартирні житлові будинки та кілька тролейбусів. Наслідки обстрілу наразі ще з'ясовують.

Також Новини.LIVE писали, що минулої доби, 8 листопала, російські війська атакували Харків і 11 населених пунктів області. Пошкоджені житлові будинки, магазини, склади, автомобілі та електромережі. Через обстріли постраждали 14 людей, серед них — двоє дітей. Ворог застосував ракети, авіабомбу, реактивну систему залпового вогню та безпілотники.