РФ атаковала больницу и скорые на Харьковщине: последствия
Утром 13 июня российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по поселку Шевченково в Харьковской области. В результате атаки были повреждены здания медицинского комплекса и автомобили скорой медицинской помощи.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Шевченковской поселковой военной администрации Сергея Старикова.
Удар авиабомбой по больнице
По его словам, под удар попал медицинский комплекс, где повреждены помещения поликлиники, отделения скорой медицинской помощи и терапевтического корпуса. Сергей Стариков подчеркнул, что российские войска в последнее время усиливают удары по населенному пункту и применяют более мощные средства вооружения.
"Сегодня на рассвете управляемыми авиабомбами россияне значительно повредили помещения больничного комплекса: поликлиники, отделения неотложной помощи, терапии. Захватчики интенсифицируют удары, применяют оружие большей мощности", — сообщил Сергей Стариков.
В полиции Харьковской области добавили, что в результате обстрелов управляемой авиацией повреждены четыре машины скорой помощи, а также разрушены здание больницы и помещение магазина. Один гражданский человек пострадал. Правоохранители документируют последствия.
Обстрел Харьковской области: последствия
В то же время, по данным начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки российским ударам подверглись 17 населенных пунктов области. В результате обстрелов один человек погиб, еще трое получили ранения.
В селе Петропавловка Вовчанской общины погиб 70-летний мужчина. В поселке Печениги пострадал 63-летний мужчина, в Шевченково ранение получил 76-летний местный житель, а в селе Ковали Золочевской общины 84-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию.
За сутки российские войска применили в Харьковской области четыре управляемые авиабомбы, беспилотник типа «Герань-2», четыре дрона "Молния", семь FPV-дронов и еще 15 беспилотников, тип которых устанавливается. Среди поврежденных объектов также жилые дома, гражданское предприятие, железнодорожная инфраструктура и электросети.
Детонация боеприпасов
Кроме того, вблизи поселка Золочев, по информации ГСЧС Харьковской области, произошел опасный инцидент. Во время проведения полевых работ в поле детонировал неизвестный взрывоопасный предмет. В результате взрыва пострадал 55-летний механизатор. Мужчина получил ранения лица, туловища, а также верхних и нижних конечностей. Его госпитализировали в больницу. Также пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили на территории области 44 взрывоопасных предмета.
Ранее Новини.LIVE писали, что 10 июня российская армия нанесла очередной удар по Харькову. Оккупанты попали прямо в многоэтажный дом, где в этот момент находились люди. На месте попадания вспыхнул сильный пожар.
Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове нет отдельных запретов на палатки в укрытиях метро. Люди могут пользоваться собственными вещами для пребывания в метро во время атак. В то же время отмечается, что главное правило — это уважение к другим пассажирам.
Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что российские оккупанты изменили тактику летнего наступления на Харьковском направлении из-за серьезных проблем с логистикой. Вместо масштабных штурмов с привлечением большого количества бронетехники враг пытается незаметно проникать через лесополосы небольшими группами.