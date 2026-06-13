РФ атаковала больницу и скорые на Харьковщине: последствия

Разрушения в больнице. Фото: Сергей Стариков/Facebook

Утром 13 июня российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по поселку Шевченково в Харьковской области. В результате атаки были повреждены здания медицинского комплекса и автомобили скорой медицинской помощи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Шевченковской поселковой военной администрации Сергея Старикова.

Выбитые окна в больничной палате. Фото: Сергей Стариков/facebook

Удар авиабомбой по больнице

По его словам, под удар попал медицинский комплекс, где повреждены помещения поликлиники, отделения скорой медицинской помощи и терапевтического корпуса. Сергей Стариков подчеркнул, что российские войска в последнее время усиливают удары по населенному пункту и применяют более мощные средства вооружения.

"Сегодня на рассвете управляемыми авиабомбами россияне значительно повредили помещения больничного комплекса: поликлиники, отделения неотложной помощи, терапии. Захватчики интенсифицируют удары, применяют оружие большей мощности", — сообщил Сергей Стариков.

Здание больницы после попадания. Фото: Сергей Стариков/facebook

Воронка во дворе, образовавшаяся в результате попадания. Фото: Сергей Стариков/facebook

В полиции Харьковской области добавили, что в результате обстрелов управляемой авиацией повреждены четыре машины скорой помощи, а также разрушены здание больницы и помещение магазина. Один гражданский человек пострадал. Правоохранители документируют последствия.

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Дом после атаки. Фото: Нацполиция Харьковской области

Обстрел Харьковской области: последствия

В то же время, по данным начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки российским ударам подверглись 17 населенных пунктов области. В результате обстрелов один человек погиб, еще трое получили ранения.

В селе Петропавловка Вовчанской общины погиб 70-летний мужчина. В поселке Печениги пострадал 63-летний мужчина, в Шевченково ранение получил 76-летний местный житель, а в селе Ковали Золочевской общины 84-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию.

За сутки российские войска применили в Харьковской области четыре управляемые авиабомбы, беспилотник типа «Герань-2», четыре дрона "Молния", семь FPV-дронов и еще 15 беспилотников, тип которых устанавливается. Среди поврежденных объектов также жилые дома, гражданское предприятие, железнодорожная инфраструктура и электросети.

Выбитые окна в результате взрыва. Фото: Сергей Стариков/facebook

Детонация боеприпасов

Кроме того, вблизи поселка Золочев, по информации ГСЧС Харьковской области, произошел опасный инцидент. Во время проведения полевых работ в поле детонировал неизвестный взрывоопасный предмет. В результате взрыва пострадал 55-летний механизатор. Мужчина получил ранения лица, туловища, а также верхних и нижних конечностей. Его госпитализировали в больницу. Также пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили на территории области 44 взрывоопасных предмета.

Ранее Новини.LIVE писали, что 10 июня российская армия нанесла очередной удар по Харькову. Оккупанты попали прямо в многоэтажный дом, где в этот момент находились люди. На месте попадания вспыхнул сильный пожар.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове нет отдельных запретов на палатки в укрытиях метро. Люди могут пользоваться собственными вещами для пребывания в метро во время атак. В то же время отмечается, что главное правило — это уважение к другим пассажирам.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что российские оккупанты изменили тактику летнего наступления на Харьковском направлении из-за серьезных проблем с логистикой. Вместо масштабных штурмов с привлечением большого количества бронетехники враг пытается незаметно проникать через лесополосы небольшими группами.