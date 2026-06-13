РФ атакувала лікарню та швидкі на Харківщині: наслідки обстрілу

Руйнування в лікарні. Фото: Сергій Старіков/facebook

Російські війська вранці 13 червня завдали удару керованими авіабомбами по селищу Шевченкове на Харківщині. Внаслідок атаки пошкоджено будівлі медичного комплексу та автомобілі екстреної медичної допомоги.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Шевченківської селищної військової адміністрації Сергія Старікова.

Вибиті вікна в лікарняній палаті. Фото: Сергій Старіков/facebook

Удар авіабомбою по лікарні

За його словами, під удар потрапив медичний комплекс, де пошкоджено приміщення поліклініки, відділення екстреної медичної допомоги та терапевтичного корпусу. Сергій Старіков наголосив, що російські війська останнім часом посилюють удари по громаді та застосовують потужніші засоби озброєння.

"Сьогодні на світанку керованими авіабомбами росіяни значно пошкодили приміщення лікарняного комплексу: поліклініки, екстреної медицини, терапії. Загарбники інтенсифікують удари, застосовують зброю більшої потужності", — повідомив Сергій Старіков.

Будівля лікарні після влучання. Фото: Сергій Старіков/facebook

Вирва у дворі, яка з'явилася унаслідок влучання. Фото: Сергій Старіков/facebook

У поліції Харківщини додали, що через обстріли керованою авіацією понівечено чотири авто швидкої допомоги та розбито будівлю лікарні й приміщення магазину. Одна цивільна людина постраждала. Правоохоронці документують наслідки.

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Будинок після атаки. Фото: Нацполіція Харківщини

Обстріл Харківщини: наслідки

Водночас за даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби російських ударів зазнали 17 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

У селі Петропавлівка Вовчанської громади загинув 70-річний чоловік. У селищі Печеніги постраждав 63-річний чоловік, у Шевченковому поранення отримав 76-річний місцевий житель, а в селі Ковалі Золочівської громади 84-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

За добу російські війська застосували по Харківщині чотири керовані авіабомби, безпілотник типу "Герань-2", чотири дрони "Молнія", сім FPV-дронів та ще 15 безпілотників, тип яких встановлюється. Серед пошкоджених об'єктів також житлові будинки, цивільне підприємство, залізнична інфраструктура та електромережі.

Вибиті вікна унаслідок вибуху. Фото: Сергій Старіков/facebook

Детонація боєприпасів

Крім того, поблизу селища Золочів, за інформацією ДСНС Харківщини, стався небезпечний інцидент. Під час проведення польових робіт у полі здетонував невідомий вибухонебезпечний предмет. Унаслідок вибуху постраждав 55-річний механізатор. Чоловік отримав поранення обличчя, тулуба, а також верхніх і нижніх кінцівок. Його госпіталізували до лікарні. Також піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили на території області 44 вибухонебезпечні предмети.

Раніше Новини.LIVE писали, що 10 червня російська армія завдала чергового удару по Харкову. Окупанти поцілили прямо в багатоповерховий будинок, де в цей момент перебували люди. На місці влучання спалахнула сильна пожежа.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Харкові окремих заборон на намети в укриттях метро немає. Люди можуть користуватися власними речами для перебування в підземці під час атак. Водночас наголошується, що головне правило — це повага до інших пасажирів.

Крім того, Новини.LIVE інформували, що російські окупанти змінили тактику літнього наступу на Харківському напрямку через серйозні проблеми з логістикою. Замість масштабних штурмів із залученням великої кількості бронетехніки ворог намагається непомітно просочуватися через лісосмуги малими групами.