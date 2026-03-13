Удар по Харьковской области 13 марта — Россия атаковала автобус

Россия атаковала рейсовый автобус на Харьковщине, есть жертвы
Росіяни атакували рейсовий автобус на Харківщині 13 березня. Загинув водій, а ще троє пасажирів отримали поранення.
об этом рассказали в Национальной полиции Украины.
Удар по Харьковской области 13 марта
Правоохранители рассказали, что в результате удара в Харьковской области поврежден рейсовый автобус Бурлук — Харьков. Там находились 15 пассажиров. В результате погиб 53-летний водитель, а еще три человека получили ранения.
Отмечается, что попадание произошло вблизи села Новая Александровка Великобурлукской громады. Там также повреждены частные домовладения и пострадал 73-летний местный житель.
"На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты полиции. Полицейские документируют военное преступление армии РФ", — говорится в сообщении.
Последние обстрелы Украины
По данным Воздушных сил в ночь на 13 марта россияне выпустили по Украине 126 дронов и одну ракету. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и восьми ударных дронов на семи локациях.
Так, враг атаковал дроном библиотеку на Черниговщине. Повреждения также получили также близлежащие жилые дома и административные здания.
Кроме того, Россия ударила по жилой застройке в Балаклее. В результате атаки частично повреждены три жилых дома.
