Україна
Россия атаковала рейсовый автобус на Харьковщине, есть жертвы

Россия атаковала рейсовый автобус на Харьковщине, есть жертвы

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 13:53
Удар по Харьковской области 13 марта — Россия атаковала автобус
Поврежденный автобус на Харьковщине. Фото: Нацполиция

Росіяни атакували рейсовий автобус на Харківщині 13 березня. Загинув водій, а ще троє пасажирів отримали поранення. 

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Национальной полиции Украины.

Читайте также:

Удар по Харьковской области 13 марта

Правоохранители рассказали, что в результате удара в Харьковской области поврежден рейсовый автобус Бурлук — Харьков. Там находились 15 пассажиров. В результате погиб 53-летний водитель, а еще три человека получили ранения.

Удар по автобусу на Харківщині 13 березня
Поврежденный автобус после обстрелов. Фото: Нацполиция

Отмечается, что попадание произошло вблизи села Новая Александровка Великобурлукской громады. Там также повреждены частные домовладения и пострадал 73-летний местный житель.

Обстріли Харківщини 13 березня
Последствия атаки на Харьковскую область. Фото: Нацполиция
Атака на Харківщині 13 березня
Поврежденный дом после обстрелов. Фото: Нацполиция

"На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты полиции. Полицейские документируют военное преступление армии РФ", — говорится в сообщении.

Последние обстрелы Украины

По данным Воздушных сил в ночь на 13 марта россияне выпустили по Украине 126 дронов и одну ракету. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и восьми ударных дронов на семи локациях.

Так, враг атаковал дроном библиотеку на Черниговщине. Повреждения также получили также близлежащие жилые дома и административные здания.

Кроме того, Россия ударила по жилой застройке в Балаклее. В результате атаки частично повреждены три жилых дома.

Карина Приходько
Карина Приходько
