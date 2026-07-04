Обстрел Харькова: РФ нанесла удар по предприятию с помощью реактивного дрона

РФ атаковала Харьков реактивными дронами: горело предприятие
Российские войска днем 4 июля анесли несколько ударов по Харькову с помощью беспилотников. Один из реактивных "Шахедов" попал в район торгового центра в Слободском районе, что привело к пожару на территории гражданского предприятия.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Игоря Терехова и ГСЧС.
Обстрел Харькова: последствия
Сначала мэр сообщил об ударе вражеского дрона возле автозаправочной станции в Салтовском районе. По его словам, обошлось без пострадавших и пожара. Впоследствии российский беспилотник атаковал Киевский район. По предварительным данным, в результате этого удара пострадала женщина.
Самый мощный удар пришелся на Слободской район. Реактивный беспилотник типа "Шахед" попал вблизи торгового центра, после чего возник пожар.
По информации Терехова, удар пришелся по территории гражданского предприятия. В результате атаки было уничтожено не менее 13 грузовых автомобилей.
Пожар после попадания
В ГСЧС уточнили, что после попадания загорелись шесть грузовиков и четыре прицепа, а площадь пожара достигла 200 квадратных метров. По предварительным данным спасателей, женщина и ребенок испытали острую стрессовую реакцию. Пожар удалось оперативно ликвидировать. Также спасатели не допустили распространения огня и спасли 10 единиц техники и семь полуприцепов.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что за последние сутки российские войска массированно атаковали Харьков и населенные пункты области управляемыми авиабомбами и беспилотниками. В результате обстрелов пострадали восемь человек, среди которых 15-летний подросток.
Также Новини.LIVE сообщали, что в больнице скончалась 10-летняя девочка, получившая тяжелые ранения во время российской атаки на Лозовую в Харьковской области в ночь на 3 июля. Медики более суток боролись за ее жизнь, однако спасти ребёнка не удалось.
Кроме того, Новини.LIVE сообщает, что российские войска продолжают целенаправленно атаковать автозаправочные станции в Харькове. Только за последние две-три недели в городе повреждено уже шесть АЗС, однако, несмотря на это, дефицита топлива пока нет.