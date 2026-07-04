Обстріл Харкова: РФ вдарила по підприємству реактивним дроном

Рятувальник гасить вогонь. Фото: ДСНС в Харківській області

Російські війська вдень 4 липня завдали кількох ударів по Харкову безпілотниками. Один із реактивних "Шахедів" влучив поблизу торговельного центру у Слобідському районі, спричинивши пожежу на території цивільного підприємства.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на міського голову Ігоря Терехова та ДСНС.

Дописи Ігора Терехова. Фото: скриншот з Telegram

Обстріл Харкова: наслідки

Спочатку мер поінформував про удар ворожого дрона біля автозаправної станції у Салтівському районі. За його словами, обійшлося без постраждалих та пожежі. Згодом російський безпілотник атакував Київський район. За попередніми даними, внаслідок цього удару постраждала жінка.

Рятувальник ліквідовує пожежу. Фото: ДСНС в Харківській області

Найпотужніший удар стався у Слобідському районі. Реактивний безпілотник типу "Шахед" влучив поблизу торговельного центру, після чого виникла пожежа.

За інформацією Терехова, удар припав по території цивільного підприємства. Внаслідок атаки було знищено щонайменше 13 вантажних автомобілів.

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Пожежа після влучання

У ДСНС уточнили, що після влучання загорілися шість вантажівок та чотири причепи, а площа пожежі сягнула 200 квадратних метрів. За попередніми даними рятувальників, жінка та дитина зазнали гострої реакції на стрес. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати. Також рятувальники не допустили поширення вогню та врятували 10 одиниць техніки і сім напівпричепів.

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС в Харківській області

Раніше Новини.LIVE писали, що минулої доби російські війська масовано атакували Харків і населені пункти області керованими авіабомбами та безпілотниками. Внаслідок обстрілів постраждали восьмеро людей, серед яких 15-річний підліток.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в лікарні померла 10-річна дівчинка, яка зазнала тяжких поранень під час російської атаки на Лозову Харківської області в ніч на 3 липня. Медики понад добу боролися за її життя, однак врятувати дитину не вдалося.

Крім того, Новини.LIVE інформує, що російські війська продовжують цілеспрямовано атакувати автозаправні станції у Харкові. Лише за останні два-три тижні в місті пошкоджено вже шість АЗС, однак попри це дефіциту пального наразі немає.