Горят автомобили после обстрела в Харьковской области. Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки россияне обстреляли Харьков и еще 17 населённых пунктов области ракетами и беспилотниками. В результате ударов пострадали 17 человек. Оккупанты повредили жилые дома, предприятия, магазины и автомобили. Спасатели тушили пожары в областном центре и шести районах Харьковской области.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова и ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Реклама

Черный дым поднимается над поврежденным зданием. Фото: Харьковская ОВА

Обстрелы Харькова и Балаклеи

По информации Олега Синегубова, в Харькове россияне повредили многоквартирный и частный дома, два предприятия, зоомагазин и 13 автомобилей. Ранения получили две женщины в возрасте 43 и 47 лет и 50-летний мужчина. Спасатели работали на местах пожаров в Холодногорском, Индустриальном и Новобаварском районах города.

В доме выбиты окна и разрушены стены. Фото: Харьковская ОВА

В Балаклее россияне нанесли удар по жилой и гражданской инфраструктуре. В результате атаки ранения получили шесть человек, ещё один человек перенес острую стрессовую реакцию. Оккупанты повредили почтовое отделение, почтомат, два частных дома, электросети и автомобили.

Дым окутывает здание после российского обстрела. Фото: Харьковская ОВА

Последствия атаки на Харьковскую область

В Капитоловке Изюмского района россияне повредили четыре магазина, частный дом и четыре автомобиля. По данным ОВА, ранения получили мужчины в возрасте 19 и 46 лет, а 49-летний мужчина перенес острую стрессовую реакцию.

Читайте также:

Осколки дерева лежат перед жилым домом. Фото: Харьковская ОВА

В Изюме ранен 63-летний мужчина. Там россияне повредили административное и складское здания. В Великой Бабке Чугуевского района ранение получил 59-летний мужчина, оккупанты повредили автомобиль. В Малой Даниловке пострадал 67-летний мужчина, а четыре частных дома получили повреждения.

Россияне повредили крышу и стены здания. Фото: Харьковская ОВА

В Люботине 63-летний мужчина перенес острую стрессовую реакцию. В городе россияне повредили десять автомобилей. Кроме того, в Хотимле россияне повредили машину скорой помощи.

Чем РФ атаковала Харьковскую область

По данным ОГА, за сутки россияне применили семь ракет, один боеприпас из реактивной системы залпового огня, один беспилотник "Молния", шесть FPV-дронов и еще 61 беспилотник, тип которых устанавливается.

Новини.LIVE писали, что в Харьковской области продолжают усиливать кольцевую оборону городов. Военные предложили защитить новые подъезды к Харькову по примеру Харьковского шоссе. На обустройство оборонительных позиций уже выделили около 10 миллионов гривен. Кроме того, на севере города уже работает часть системы противодронового прикрытия.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области не хватает как минимум тысячи дополнительных укрытий. По словам Олега Синегубова, в области насчитывается около пяти тысяч защитных сооружений, рассчитанных в общей сложности на 90 тысяч человек. В некоторых общинах единственными безопасными местами во время обстрелов остаются подземные школы и детские сады. Областные власти призывают общины обустраивать новые укрытия и обеспечивать круглосуточный доступ к ним.