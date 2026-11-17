Палають автомобілі після обстрілу на Харківщині. Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби росіяни атакували Харків та ще 17 населених пунктів області ракетами й безпілотниками. Внаслідок ударів постраждали 17 людей. Окупанти пошкодили житлові будинки, підприємства, магазини та автомобілі. Рятувальники гасили пожежі в обласному центрі й шести районах Харківщини.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова та ГУ ДСНС у Харківській області.

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Чорний дим здіймається над пошкодженою будівлею. Фото: Харківська ОВА

Обстріли Харкова та Балаклії

За інформацією Олега Синєгубова, у Харкові росіяни пошкодили багатоквартирний і приватний будинки, два підприємства, зоомагазин та 13 автомобілів. Поранення отримали дві жінки віком 43 і 47 років та 50-річний чоловік. Рятувальники працювали на місцях пожеж у Холодногірському, Індустріальному та Новобаварському районах міста.

У будинку вибиті вікна та зруйновані стіни. Фото: Харківська ОВА

У Балаклії росіяни вдарили по житловій та цивільній інфраструктурі. Внаслідок атаки поранення отримали шестеро людей, ще одна людина зазнала гострої реакції на стрес. Окупанти пошкодили поштове відділення, поштомат, два приватні будинки, електромережі та автомобілі.

Дим огортає будівлю після російського обстрілу. Фото: Харківська ОВА

Наслідки атаки на Харківщину

У Капитолівці Ізюмського району росіяни пошкодили чотири магазини, приватний будинок та чотири автомобілі. За даними ОВА, поранення отримали чоловіки віком 19 і 46 років, а 49-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес.

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В Ізюмі поранено 63-річного чоловіка. Там росіяни пошкодили адміністративну та складську будівлі. У Великій Бабці Чугуївського району поранення отримав 59-річний чоловік, окупанти пошкодили автомобіль. У Малій Данилівці постраждав 67-річний чоловік, а чотири приватні будинки зазнали пошкоджень.

Росіяни пошкодили дах і стіни будівлі. Фото: Харківська ОВА

У Люботині 63-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес. У місті росіяни пошкодили десять автомобілів. Крім того, у Хотімлі росіяни пошкодили "швидку".

Чим РФ атакувала Харківщину

За даними ОВА, протягом доби росіяни застосували сім ракет, один боєприпас із реактивної системи залпового вогню, один безпілотник "Молнія", шість FPV-дронів і ще 61 безпілотник, тип яких встановлюють.

Новини.LIVE писали, що на Харківщині продовжують посилювати кругову оборону міст. Військові запропонували захистити нові під'їзди до Харкова за прикладом Харківського шосе. На облаштування оборонних позицій уже спрямували близько 10 мільйонів гривень. Крім того, на півночі міста вже працює частина системи протидронового прикриття.

Також Новини.LIVE розповідали, що на Харківщині бракує щонайменше тисячі додаткових укриттів. За словами Олега Синєгубова, в області налічується близько п'яти тисяч захисних споруд, розрахованих загалом на 90 тисяч людей. У деяких громадах єдиними безпечними місцями під час обстрілів залишаються підземні школи та дитсадки. Обласна влада закликає громади облаштовувати нові укриття й забезпечувати цілодобовий доступ до них.