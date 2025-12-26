Обстрел Харькова 26 декабря — каковы последствия атаки

Спасатели тушат пожар после обстрелов. Фото: ГСЧС

Российские войска 26 декабря выпустили управляемые авиационные бомбы по Харькову и пригороду. Враг повредил газопровод и жилые дома, также есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Удар по Харькову 26 декабря

Синегубов рассказал, что российская армия выпустила по Харьковской области три авиабомбы: две из них упали за пределами Харькова — места попаданий и последствия еще выясняем. Другая ударила по одной из центральных дорог города.

По его словам, один человек погиб на месте, а еще один — умер в машине экстренной медицинской помощи. Известно о восьми пострадавших.

Также в результате обстрелов на участке улицы Клочковской — от улицы Алексеевской до проспекта Победы — временно перекрыто движение. Жителей и гостей города просят учесть эту информацию при планировании маршрутов.

В общем, из-за вражеских обстрелов поврежден газопровод и еще около 20 жилых домов.

Напомним, 26 около 16:00 россияне атаковали Харьков и пригород. Попадание произошло в одну из самых оживленных трасс города.

Известно, что среди раненых есть 9-месячная девочка. Медики оказывают всю необходимую помощь.