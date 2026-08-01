Россия атаковала склады издательства "Ранок" в Харькове: горят учебники

Тушение пожара на складах. Фото: Facebook/Книголенд

В Харькове в результате российского удара 1 августа вспыхнул масштабный пожар на складах издательства "Ранок". Огонь охватил логистический центр, где хранились учебники, художественная литература и книги других украинских издательств.

О попадании сообщил председатель наблюдательного совета корпорации RNK Ranok Виктор Круглов, передает Новини.LIVE.

Что известно об ударе по складам "Ранок"

По словам Круглова, после удара загорелись склады с книгами, а спасатели ГСЧС сразу приступили к ликвидации пожара. Сначала сообщалось, что все работники остались живы. Однако впоследствии стало известно, что один человек пропал без вести.

Пожар на складах. Фото: Facebook/Книголенд

На пострадавшем складе также хранились книги сети "КнигоЛенд", откуда осуществлялась отправка онлайн-заказов. Из-за пожара компания временно приостановила прием заказов через сайт, при этом офлайн-книжные магазины продолжают работать.

Пожар на складах. Фото: Facebook/Книголенд

Издательство "Фабула" сообщило, что его логистический центр в Харькове почти полностью уничтожен. Там также отметили, что судьба одной из сотрудниц пока остается неизвестной. Отправка книг приостановлена до завершения оценки ущерба.

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