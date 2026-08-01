Антидроновый купол над Харьковом: как будет работать система

Военный проходит мимо противодронового туннеля. Фото: Reuters

В Харькове планируют создать трехуровневую систему защиты от российских беспилотников. Она объединит технологии, которые уже используются на фронте, с автоматизированными средствами поражения воздушных целей. В то же время точную стоимость реализации такого проекта пока оценить невозможно.

Об этом в эфире Вечір.LIVE рассказал военный аналитик Defense Express Борис Гулкевич.

Автоматические турели и противодроновые туннели: какие системы защиты появятся в Харькове

По словам эксперта, первый уровень защиты предусматривает адаптацию средств борьбы с FPV-дронами, которые уже применяются на передовой.

"Средства, применяемые на фронте, будут развертываться для противодействия дронам в городе. Это специальные конструкции, предназначенные для перерезания оптоволоконного кабеля и, таким образом, нейтрализации FPV-дрона", — пояснил Гулкевич.

Второй уровень защиты — это расширение использования противодроновых туннелей, которые уже применяются в Харьковской области для защиты транспорта от атак беспилотников. По словам аналитика, реализация такого решения в городе потребует значительных ресурсов, ведь необходимо устанавливать специальные конструкции и натягивать защитные сетки.

Читайте также:

В то же время самым дорогостоящим элементом системы может стать третий уровень обороны. Речь идет о мобильных огневых группах, специальном транспорте, вооружении и автоматических турелях для уничтожения воздушных целей.

"Точный расчет стоимости сейчас сделать невозможно. Третий уровень требует оснащения мобильных огневых групп транспортом и оружием. Автоматические турели не требуют участия людей, но их нужно приобрести", — отметил эксперт.

Гулкевич добавил, что одна автоматизированная пулеметная турель, способная сбивать ударные дроны типа "Шахед" без непосредственного участия человека, может стоить около 150 тысяч долларов. При этом окончательная стоимость создания полноценного антидронового "купола" над Харьковом пока остается неизвестной.

Как писали Новини.LIVE, 1 августа российские ударные беспилотники атаковали Шевченковский район Харькова, поразив складское здание одного из местных издательств. В результате удара вспыхнул пожар площадью около 10 тысяч квадратных метров, один человек получил ранения. На месте работают спасатели, полиция и медики, которые продолжают ликвидировать последствия атаки.

Всего в течение 31 июля и в ночь на 1 августа российские войска обстреливали Харьков и еще 17 населенных пунктов области, в результате чего пострадали шесть человек. В частности, FPV-дрон на оптоволокне повредил автомобиль скорой медицинской помощи в Золочеве, а также были повреждены жилые дома, АЗС, предприятия и автомобили.