РФ нанесла удар по складам издательства "Ранок" в Харькове: горят миллионы книг

Тушение пожара на складах. Фото: Facebook/Книголенд

Литвин Виктория редактор ленты новостей

В Харькове в результате российского удара 1 августа вспыхнул масштабный пожар на складах издательства "Ранок". Огонь охватил логистический центр, где хранились учебники, художественная литература и книги других украинских издательств.

О попадании сообщил председатель наблюдательного совета корпорации RNK Ranok Виктор Круглов, передает Новини.LIVE.

Что известно об ударе по складам "Ранок"

По словам Круглова, после удара загорелись склады с книгами, а спасатели ГСЧС сразу приступили к ликвидации пожара. Сначала сообщалось, что все работники остались живы. Однако впоследствии стало известно, что один человек пропал без вести.

Пожар на складах. Фото: Facebook/Книголенд

На пострадавшем складе также хранились книги сети "КнигоЛенд", откуда осуществлялась отправка онлайн-заказов. Из-за пожара компания временно приостановила прием заказов через сайт, при этом офлайн-книжные магазины продолжают работать.

Пожар на складах. Фото: Facebook/Книголенд

Издательство "Фабула" сообщило, что его логистический центр в Харькове почти полностью уничтожен. Там также отметили, что судьба одной из сотрудниц пока остается неизвестной. Отправка книг приостановлена до завершения оценки ущерба.

Как сообщали Новини.LIVE, за прошедшие сутки российские войска вновь массированно обстреливали Харьков и населенные пункты Харьковской области. В результате атак пострадали шесть человек, а повреждения получили жилые дома, автозаправочная станция, автомобили и предприятия.

Как сообщали Новини.LIVE, Харьков планирует усилить защиту от российских беспилотников путем создания трехуровневой системы противодействия. Она должна объединить проверенные на фронте технологии с автоматизированными средствами поражения воздушных целей, однако окончательная стоимость реализации проекта пока еще не определена.