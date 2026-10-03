В Харьковской области 3 октября в результате обстрелов погибли два человека

Автомобиль, загоревшийся в Харьковской области после обстрела. Фото: Прокуратура Украины

В течение субботы, 3 октября, российские военные нанесли несколько ударов по Харьковской области. Жертвами атак стали двое людей. Еще один человек получил ранения. Получили повреждения дома и автомобили.

Об этом со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру сообщает Новини.LIVE.

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Последствия обстрелов Харьковской области 3 октября

Около 19:50 в селе Шестаково FPV-дрон попал в автомобиль. Погибла 39-летняя женщина, а 39-летний мужчина получил ранение. Потерпевшему оказывают медицинскую помощь.

Вечером FPV-дрон повредил два частных домовладения в Дергачах.

Днем в селе Лесное на территории Фельдман Экопарка от атаки FPV-дрона пострадали четыре автомобиля.

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Утро тоже было неспокойным. Около 09:00 возле остановки в селе Маслии FPV-дрон ударил по автомобилю — водитель погиб.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Дергачевской городской военной администрации Вячеслава Задоренко сообщал, что россияне атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль в Дергачевской громаде Харьковской области. В момент обстрела в автомобиле находились родители и двое детей. Отца госпитализировали. Трое других потерпевших получили острую стрессовую реакцию.

Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова, Национальную полицию и ГСЧС сообщало, что в течение суток 2 октября под российскими ударами оказались Харьков и 13 населенных пунктов Харьковской области. Пятеро человек погибли. Пострадавших — почти полсотни, среди них есть дети.