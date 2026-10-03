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Головна Харків РФ вдарила по авто й будинках на Харківщині: є загиблі та поранений

РФ вдарила по авто й будинках на Харківщині: є загиблі та поранений

Ua ru
3 жовтня 2026 23:54
На Харківщині 3 жовтня через обстріли загинули двоє людей
Автомобіль, який загорівся на Харківщині після обстрілу. Фото: Прокуратура України

Упродовж суботи, 3 жовтня, російські військові завдали кількох ударів по Харківщині. Жертвами атак стали двоє людей. Ще одна людина зазнала поранень. Зазнали пошкоджень будинки та автомобілі.

Про це з посиланням на Харківську обласну прокуратуру повідомляє Новини.LIVE.

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Наслідки обстрілів Харківщини 3 жовтня 

Близько 19:50 у селі Шестакове FPV-дрон влучив в автомобіль. Загинула 39-річна жінка, а 39-річний чоловік зазнав поранення. Потерпілому надають медичну допомогу.

Увечері FPV-дрон пошкодив два приватних домоволодіння в Дергачах.

Удень у селі Лісне на території Фельдман Екопарку від атаки FPV-дрона постраждали чотири автівки.

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Ранок теж був неспокійним. Близько 09:00 біля зупинки в селі Маслії FPV-дрон ударив по автомобілю — водій загинув.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслава Задоренка повідомляв, що росіяни атакували FPV-дроном цивільну автівку в Дергачівській громаді Харківщини. У момент обстрілу в автомобілі перебували батьки та двоє дітей. Батька госпіталізували. Троє інших потерпілих зазнали гострої реакції на стрес.

Також Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, Національну поліцію та ДСНС писав, що впродовж доби 2 жовтня під російськими ударами опинилися Харків і 13 населених пунктів Харківщини. П'ятеро людей загинули. Постраждалих майже пів сотні, серед них є діти.

Харківська область обстріли війна в Україні загиблі постраждалі
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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