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Главная Харьков РФ атаковала Харьков ракетами КАБ: есть погибший и пострадавшие

РФ атаковала Харьков ракетами КАБ: есть погибший и пострадавшие

Ua ru
2 октября 2026 16:59
В Харькове КАБ попали в два района: есть пострадавшие и погибший
Пожарные на месте вражеского удара. Иллюстративное фото: ГСЧС Харьковской области

Днём 2 октября в Харькове российские управляемые авиабомбы попали в жилой сектор двух районов города. Один из ударов разрушил жилой дом, под завалами которого, возможно, находится человек. В результате атаки есть погибший и пострадавшие, в том числе дети. Спасатели и экстренные службы продолжают работать на местах, уточняя последствия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

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РФ атакувала Харків
Сообщение об атаке. Фото: скриншот из Telegram

Удар по двум районам

По уточненной информации Ситуационного центра, КАБы попали в Слободском и Немишлянском районах Харькова. Удары пришлись на частные дома. Один из боеприпасов попал в жилой дом. В одном из мест попадания дом полностью разрушен. Под его завалами может находиться человек. На местах попаданий продолжается обследование.

Повреждения от удара

В Слободском районе зафиксированы попадания между частными домами. Повреждены около 10 домовладений, офисные здания, учебное заведение, как минимум 6 автомобилей. В Немишлянском районе — попадание в частный дом. Повреждено ещё около 10 домов по соседству.

Погибший и пострадавшие

По предварительной информации, в Немишлянском районе погиб один человек. В Слободском районе сначала сообщали о шести пострадавших. Впоследствии число пострадавших возросло до 17. Среди них есть ребенок – мальчик. 48-летний мужчина, получивший ранение, сейчас в операционной.

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Что известно об атаке

В 14:32 воздушные силы сообщили о запуске управляемых авиабомб в направлении Харькова. В 15:01 в городе раздались взрывы. Впоследствии, в 15:13, последовала ещё одна атака управляемыми авиабомбами. Повторные взрывы горожане услышали около 15:14.

Удар по Золочевской общине

В Золочевской общине в результате вражеских атак погибли два человека. Утром российские военные нанесли удары дронами по гражданскому автомобилю и трактору, которые двигались по дорогам общины.

Вблизи села Мироновка дрон попал в гражданский автомобиль. Погиб 66-летний мужчина. Еще один удар зафиксировали по трактору на дороге Сковородиновка — Писаревка. В результате атаки погиб 50-летний механизатор.

Как сообщали Новини.LIVE, утром 1 октября российские войска атаковали Киевский район Харькова с помощью дрона. Было повреждено около пяти автомобилей. Попадания пришлись на открытую местность.

Также Новини.LIVE писали, что ночью, 28 сентября, российские войска нанесли по Харькову три удара. Две авиабомбы попали в частный сектор Киевского района. Также дрон попал в многоквартирный дом в Салтовском районе.

Харьков Харьковская область обстрелы Игорь Терехов Новости Харькова
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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