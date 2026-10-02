У Харкові КАБи влучили у два райони: є постраждалі та загиблий

Вогнеборці на місці ворожого удару. Фото ілюстративне: ДСНС Харківщини

Вдень, 2 жовтня, у Харкові російські керовані авіабомби влучили у приватний сектор двох районів міста. Один із ударів зруйнував житловий будинок, під завалами якого може перебувати людина. Внаслідок атаки є загиблий і постраждалі, серед них діти. Рятувальники та екстрені служби продовжують працювати на місцях, уточнюючи наслідки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

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Повідемлення про атаку. Фото: скриншот із Telegram

Удар по двох районах

За уточненою інформацією Ситуаційного центру, КАБи влучили у Слобідському та Немишлянському районах Харкова. Удари припали на приватні сектори. Один із боєприпасів влучив у житловий будинок. В одному з місць удару будинок повністю зруйнований. Під його завалами може перебувати людина. На місцях влучань триває обстеження.

Пошкодження від удару

У Слобідському районі зафіксували влучання між приватними будинками. Пошкоджено близько 10 домоволодінь, офісні будівлі, навчальний заклад, щонайменше 6 автомобілів. У Немишлянському районі — влучання у приватний будинок. Пошкоджено ще близько 10 будинків поруч.

Загиблий і постраждалі

За попередньою інформацією, у Немишлянському районі загинула одна людина. У Слобідському районі спочатку повідомляли про шістьох постраждалих. Згодом кількість постраждалих зросла до 17. Серед них є дитина — хлопчик. 48-річний чоловік, який дістав поранення — наразі в операційній.

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Що відомо про атаку

О 14:32 повітряні сили повідомили про пуск КАБів у напрямку Харкова. О 15:01 в місті пролунали вибухи. Згодом, о 15:13 була ще одна атака керованими авіабомбами. Повторні вибухи містяни чули близько 15:14.

Удар по Золочівській громаді

У Золочівській громаді внаслідок ворожих атак загинули двоє людей. Вранці російські військові завдали ударів дронами по цивільному автомобілю та трактору, які рухалися дорогами громади.

Поблизу села Миронівка дрон влучив у цивільний автомобіль. Загинув 66-річний чоловік. Ще один удар зафіксували по трактору на дорозі Сковородинівка — Писарівка. Внаслідок атаки загинув 50-річний механізатор.

Як повідомляли Новини.LIVE, вранці 1 жовтня російські війська атакували дроном Київський район Харкова безпілотником. Пошкоджено близько п'яти автівок. Влучання прийшлося по відкритій території.

Також Новини.LIVE писали, що вночі, 28 вересня, російські війська завдали по Харкову трьох ударів. Дві авіабомби влучили у приватний сектор Київського району. Також дрон влучив у багатоквартирний будинок у Салтівському районі.