FPV-дрон РФ убил последнюю жительницу села в Харьковской области

FPV-дрон со взрывчаткой. Фото иллюстративное: российские СМИ

Российский FPV-дрон убил женщину, которая оставалась единственной жительницей приграничного села в Харьковской области. Она шла пешком по дороге, когда беспилотник нанес удар. Медики боролись за её жизнь, но спасти пострадавшую не удалось.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Дергачевской городской военной администрации Вячеслава Задоренко.

Последняя жительница села

Вечером после 18:00 российский FPV-дрон атаковал гражданскую женщину, которая шла пешком вдоль автодороги между Прудянкой и Цупивкой. 57-летняя жительница села Токаревка Вторая получила многочисленные осколочные ранения. Ее доставили в Дергачевскую центральную больницу, где врачи сделали все возможное, чтобы спасти женщину. Однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Что известно о погибшей

Погибшая работала в Дергачевской центральной больнице. При этом она оставалась последней и единственной жительницей села Токаревка Вторая, расположенного в 10-километровой приграничной зоне.

Местные власти в очередной раз призвали жителей приграничных населенных пунктов не откладывать эвакуацию. Подать заявку можно через горячую линию Единого координационного гуманитарного центра по номеру 203 или по телефонам экстренных служб 102 и 112.

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Последствия атак

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и еще девяти населенным пунктам Харьковской области. В результате обстрелов погибли три человека, еще 50 получили ранения, среди них — четверо детей. В Харькове погибли мужчина и женщина в возрасте около 60 лет, а пострадали 44 человека, в том числе мальчики 17, 16 и 3 лет и 12-летняя девочка.

Также ранения получили жители Шевченково, Лозовой, Киндрашевской общины и Цупивки. Именно в Цупивке погибла 57-летняя женщина — последняя жительница села Токаровка Вторая.

Кроме того, медики оказали помощь трем людям, пострадавшим во время предыдущих российских обстрелов 7 июля и 24 июня.

Чем атаковал враг

За сутки российская армия применила в Харьковской области три ракеты, управляемую авиабомбу, БПЛА "Ланцет", три дрона "Молния", восемь FPV-дронов и ещё 23 беспилотника, тип которых устанавливается. Под ударами также оказались Киевский, Немишлянский и Шевченковский районы Харькова.

Разрушения от обстрелов

В результате российских атак повреждены жилые дома, автомобили, автозаправочные станции, учебные заведения, СТО, ремонтный ангар, железнодорожная инфраструктура и электросети в Харькове и нескольких районах области.

Эвакуация населения

В то же время транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 193 человека. Всего с начала его работы там зарегистрировали уже 44 789 эвакуированных.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 268 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили два штурма в районе Гоптовки, а на Купянском направлении враг дважды пытался наступать в сторону Новоплатоновки и Кившаревки.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска утром 6 июля продолжили атаки на один из объектов газодобычи группы "Нафтогаз" в Харьковской области после ночного комбинированного удара по Украине. На объекте вспыхнул пожар, в результате атаки пострадал работник предприятия — ему оказали домедицинскую помощь, сейчас он находится в больнице.

Также Новини.LIVE сообщали, что утром 8 июля российские войска атаковали Немышлянский район Харькова. Под ударом оказался жилой пятиэтажный дом и окружающая застройка. Число пострадавших продолжает расти. Также известно о двух погибших. Аварийно-спасательная операция продолжается.