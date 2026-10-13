Россия напала на мирных жителей в Харьковской области во время эвакуации

Женщина с ребенком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харьковской области российские военные обстреляли группу мирных жителей, которых сами выводили из Купянска. Среди людей были женщины и ребенок. Украинские защитники зафиксировали атаку с помощью разведывательных дронов. Военные заявляют, что россияне могли устроить провокацию, чтобы впоследствии обвинить Украину в гибели мирных жителей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Группировку объединенных сил.

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Обстрел мирных жителей в Купянске

Во вторник, 13 октября, российские военные выводили из окрестностей Купянска группу мирных жителей. Людей вели к газопроводу "Шебелинка — Острогожск". Среди гражданских лиц были две женщины, ребенок и несколько мужчин. По дороге группа неоднократно попадала под минометный и артиллерийский обстрел. Удар зафиксировали украинские разведывательные дроны. На видео видно, что среди мирных жителей есть жертвы. Точное количество погибших и раненых в настоящее время устанавливается.

В Группировке объединенных сил сообщили, что российские военные сами организовали так называемую эвакуацию, а затем обстреляли колонну гражданских лиц.

"За последние недели подобные «эвакуации» населения из Купянска российские оккупанты проводили несколько раз, но ранее они использовали мирных жителей в качестве живого щита для отвода части своих бойцов. Украинская сторона отслеживала и сообщала обо всех подобных провокациях. Удар непосредственно по мирным жителям — новая страница российских военных преступлений в Купянском районе", — говорится в сообщении.

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Во 2-м корпусе Национальной гвардии Украины "Хартия" заявили, что украинские военные не открывали огонь по группе людей. По характеру разрывов снарядов защитники установили, что обстрел велся с восточного берега реки Оскол, где находятся российские силы.

Военные считают, что оккупанты намеренно атаковали мирных жителей, чтобы использовать кадры обстрела для информационной провокации. В частности, российские СМИ могут попытаться обвинить в гибели людей украинских защитников.

"Этот обстрел является сознательной провокацией, и мы предупреждаем: российские СМИ могут использовать кадры с места событий, чтобы обвинить Украину в ударе по гражданским", — заявили в бригаде.

Расширение зоны обязательной эвакуации

В Харьковской области из-за ухудшения ситуации с безопасностью и усиления российских обстрелов объявили обязательную эвакуацию жителей 16 сел Старосалтовской общины. Для семей с детьми предусмотрена принудительная эвакуация. Местные власти призывают людей не медлить с выездом и не возвращаться в опасные населенные пункты. Обязательная эвакуация касается следующих сел:

Дидовка,

Москалевка,

Кирилловка,

Паськовская

Перковка,

Погорило,

Середовка,

Томаховка,

Хотимля,

Заречное,

Гонтаревка,

Вишневое,

Широкое,

Радьково,

Березники,

Металливка.

В Старосалтовском поселковом совете подчеркивают, что оставаться в этих населенных пунктах опасно из-за угрозы новых обстрелов. Особое внимание уделяют семьям с детьми. Родителей призывают как можно скорее вывезти детей в более безопасные места и не допускать их возвращения на территории, где объявлена эвакуация. Местные власти также напоминают, что родители несут ответственность за жизнь и здоровье детей. Жителей общины просят выполнять решения об эвакуации и не рисковать собственной безопасностью.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области продолжается эвакуация людей с опасных территорий. За прошедшие сутки, 12 октября, транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял 171 человека. Всего с начала работы пункта там зарегистрировали 64 497 человек.

Также Новини.LIVE писали, что в Харьковской области спецназовцы полиции эвакуировали кота, который несколько месяцев жил возле их позиции в прифронтовом селе. Оставлять животное перед наступлением холодов стало опасно, поэтому во время ротации правоохранители забрали его с собой. Вместе они прошли более 11 километров под угрозой атак FPV-дронов.