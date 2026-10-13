Росія атакувала цивільних на Харківщині під час евакуації

Жінка з дитиною. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Харківщині російські військові обстріляли групу цивільних, яких самі виводили з Куп’янська. Серед людей були жінки та дитина. Українські захисники зафіксували атаку за допомогою розвідувальних дронів. Військові заявляють, що росіяни могли влаштувати провокацію, аби згодом звинуватити Україну в загибелі мирних жителів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Угруповання об'єднаних сил.

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Обстріл цивільних у Куп’янську

У вівторок, 13 жовтня, російські військові виводили з околиць Куп’янська групу мирних жителів. Людей вели до газогону "Шебелинка — Острогозьк". Серед цивільних були дві жінки, дитина та декілька чоловіків. Дорогою група неодноразово потрапляла під мінометні та артилерійські обстріли. Удар зафіксували українські розвідувальні дрони. На відео видно, що серед мирних жителів є жертви. Точну кількість загиблих і поранених наразі встановлюють.

В Угрупованні об'єднаних сил повідомили, що російські військові самі організували так звану евакуацію, а потім обстріляли колону цивільних.

"За останні тижні подібні "евакуації" населення з Куп’янська російські окупанти проводили кілька разів, але раніше вони використовували мирних мешканців як живий щит для відведення частини своїх бійців. Українська сторона відстежувала та повідомляла про всі подібні провокації. Удар безпосередньо по мирних мешканцях — нова сторінка російських воєнних злочинів на Куп’янщині", — йдеться у повідомленні.

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У 2-му корпусі Національної гвардії України "Хартія" заявили, що українські військові не відкривали вогонь по групі людей. За характером розривів снарядів захисники встановили, що обстріл вели зі східного берега річки Оскіл, де перебувають російські сили.

Військові вважають, що окупанти навмисно атакували цивільних, аби використати кадри обстрілу для інформаційної провокації. Зокрема, російські медіа можуть спробувати звинуватити в загибелі людей українських захисників.

"Цей обстріл є свідомою провокацією, та попереджаємо: російські медіа можуть використати кадри з місця події, щоб звинуватити Україну в ударі по цивільних", — заявили в бригаді.

Розширення зони обов'язкової евакуації

На Харківщині через погіршення безпекової ситуації та посилення російських обстрілів оголосили обов'язкову евакуацію жителів 16 сіл Старосалтівської громади. Для родин із дітьми передбачена примусова евакуація. Місцева влада закликає людей не зволікати з виїздом і не повертатися до небезпечних населених пунктів. Обов'язкова евакуація стосується таких сіл:

Дідівка,

Москалівка,

Кирилівка,

Паськівкая

Перківка,

Погоріле,

Середівка,

Томахівка,

Хотімля,

Зарічне,

Гонтарівка,

Вишневе,

Широке,

Радькове,

Березники,

Металівка.

У Старосалтівській селищній раді наголошують, що залишатися в цих населених пунктах небезпечно через загрозу нових обстрілів. Особливу увагу приділяють сім'ям із дітьми. Батьків закликають якнайшвидше вивезти дітей у безпечніші місця та не допускати їхнього повернення до територій, де оголошена евакуація. Місцева влада також нагадує, що батьки несуть відповідальність за життя та здоров'я дітей. Жителів громади просять виконувати рішення щодо евакуації та не ризикувати власною безпекою.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині триває евакуація людей із небезпечних територій. Протягом минулої доби, 12 жовтня, транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 171 людину. Загалом від початку роботи пункту там зареєстрували 64 497 людей.

Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині спецпризначенці поліції евакуювали кота, який кілька місяців жив біля їхньої позиції у прифронтовому селі. Залишати тварину перед холодами стало небезпечно, тому під час ротації правоохоронці забрали її із собою. Разом вони пройшли понад 11 кілометрів під загрозою атак FPV-дронів.