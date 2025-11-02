Обстрелы жилого фонда Харькова — сколько объектов повреждено за октябрь

Обстрелы жилых домов Харькова — сколько повреждено в октябре
Российские оккупанты в течение октября атаковали дома Харькова. В целом захватчики повредили 171 объект жилого сектора.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram в воскресенье, 2 ноября.
Обстрелы Харькова в течение октября
Всего в течение октября оккупанты повредили:
- 732 окна квартирных;
- 70 кровель;
- 192 окна мест общего пользования;
- 71 остекление балконов.
"Большинство из них имеет незначительные разрушения, вызванные взрывной волной. В то же время есть случаи, в частности в Индустриальном районе, когда удар КАБом привел практически к полному уничтожению нескольких частных домов", — рассказал Терехов.
Все выбитые окна оперативно закрыли плитами ОСБ в первые часы после российских атак.
Городской голова отметил, что восстановление домов продолжается ежедневно.
"Уже отремонтированы все кровли, пострадавшие в результате обстрелов. Работают гуманитарные и государственные инициативы, в частности программа "єВідновлення", которая позволяет жителям подавать заявки на компенсацию за поврежденное или разрушенное жилье", — добавил он.
Напомним, за прошедшие сутки российские захватчики атаковали 13 населенных пунктов Харьковщины.
А в ночь на 28 октября оккупанты атаковали дронами Изюм и Чугуев в Харьковской области.
