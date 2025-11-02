Видео
Україна
Видео

Обстрелы жилых домов Харькова — сколько повреждено в октябре

Обстрелы жилых домов Харькова — сколько повреждено в октябре

Дата публикации 2 ноября 2025 16:47
обновлено: 16:47
Обстрелы жилого фонда Харькова — сколько объектов повреждено за октябрь
Спасатель ликвидирует последствия российского обстрела Харькова. Фото: Харьковская ОВА

Российские оккупанты в течение октября атаковали дома Харькова. В целом захватчики повредили 171 объект жилого сектора.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram в воскресенье, 2 ноября.

Обстрелы Харькова в течение октября

Російські обстріли Харкова протягом жовтня
Повреждения жилого фонда Харькова в октябре. Фото: t.me/ihor_terekhov

Всего в течение октября оккупанты повредили:

  • 732 окна квартирных;
  • 70 кровель;
  • 192 окна мест общего пользования;
  • 71 остекление балконов.

"Большинство из них имеет незначительные разрушения, вызванные взрывной волной. В то же время есть случаи, в частности в Индустриальном районе, когда удар КАБом привел практически к полному уничтожению нескольких частных домов", — рассказал Терехов.

Все выбитые окна оперативно закрыли плитами ОСБ в первые часы после российских атак.

Городской голова отметил, что восстановление домов продолжается ежедневно.

"Уже отремонтированы все кровли, пострадавшие в результате обстрелов. Работают гуманитарные и государственные инициативы, в частности программа "єВідновлення", которая позволяет жителям подавать заявки на компенсацию за поврежденное или разрушенное жилье", — добавил он.

Пост Терехова. Фото: скриншот

Напомним, за прошедшие сутки российские захватчики атаковали 13 населенных пунктов Харьковщины.

А в ночь на 28 октября оккупанты атаковали дронами Изюм и Чугуев в Харьковской области.

война Харьков обстрелы Игорь Терехов оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
