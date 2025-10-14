Последствия атаки оккупантов РФ на Салтовскую больницу - фото и видеорепортаж

Оккупанты сбросили КАБ на больницу в Харькове — фото последствий
Появились первые кадры из больницы в Харькове на Салтовке, которая была значительно повреждена в результате циничной бомбардировки КАБами армии РФ. Из-за действий оккупантов ранения получили шесть человек.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Какова ситуация в атакованной больнице
Согласно сообщению главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, все 57 пациентов переведены в другой госпиталь.
Шестеро пострадавших получили порезы стеклом, проинформировал Синегубов.
Он добавил, что некоторые пациенты медучреждения имеют острую реакцию на стресс.
А мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что из-за удара россиян сейчас 30 тысяч жителей города остались без света.
По его словам, оккупанты специально пытаются уничтожить энергетическую инфраструктуру Харькова.
Напомним, в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE мэр Терехов заявил, что не только Харьков ждет тяжелая зима из-за обстрелов РФ. Однако он уверен, что героический город выдержит это испытание.
Также сообщалось, что оккупанты РФ атаковали Харьков еще и утром 13 октября. В городе была объявлена воздушная тревога.
