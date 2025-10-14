Видео
Главная Харьков Оккупанты сбросили КАБ на больницу в Харькове — фото последствий

Оккупанты сбросили КАБ на больницу в Харькове — фото последствий

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 01:51
Последствия атаки оккупантов РФ на Салтовскую больницу - фото и видеорепортаж
Результат атаки оккупантов РФ на больницу в Харькове. Фото: ГСЧС Харьковщины

Появились первые кадры из больницы в Харькове на Салтовке, которая была значительно повреждена в результате циничной бомбардировки КАБами армии РФ. Из-за действий оккупантов ранения получили шесть человек.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Какова ситуация в атакованной больнице

Согласно сообщению главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, все 57 пациентов переведены в другой госпиталь.

Оккупанты сбросили КАБ на больницу в Харькове — фото последствий - фото 1
Фасад больницы на Салтовке после атаки оккупантов РФ. Фото: Новини.LIVE

Шестеро пострадавших получили порезы стеклом, проинформировал Синегубов.

Оккупанты сбросили КАБ на больницу в Харькове — фото последствий - фото 2
Повреждены палаты пациентов харьковской больницы. Фото: Новини.LIVE

Он добавил, что некоторые пациенты медучреждения имеют острую реакцию на стресс.

пошкоджена палата лікарні у Харкові
Так выглядят палаты пациентов после атаки оккупантов РФ. Фото: Новини.LIVE

А мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что из-за удара россиян сейчас 30 тысяч жителей города остались без света.

Оккупанты сбросили КАБ на больницу в Харькове — фото последствий - фото 4
Автобус энергетической поддержки возле больницы в Харькове. Фото: Новини.LIVE

По его словам, оккупанты специально пытаются уничтожить энергетическую инфраструктуру Харькова.

Напомним, в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE мэр Терехов заявил, что не только Харьков ждет тяжелая зима из-за обстрелов РФ. Однако он уверен, что героический город выдержит это испытание.

Также сообщалось, что оккупанты РФ атаковали Харьков еще и утром 13 октября. В городе была объявлена воздушная тревога.

Харьков обстрелы Салтовка война в Украине больница
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
