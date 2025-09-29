Видео
Главная Харьков Почему гражданским закрыли въезд в Купянск — ответ Генштаба

Почему гражданским закрыли въезд в Купянск — ответ Генштаба

Дата публикации 29 сентября 2025 00:11
Генштаб объяснил, почему гражданским закрыли въезд в Купянск
Эвакуационный автобус. Фото: Reuters

В воскресенье, 28 сентября, гражданским закрыли въезд в Купянск Харьковской области. Решение принято из соображений безопасности, сейчас в городе продолжаются антидиверсионные мероприятия. 

Об этом в комментарии изданию РБК-Украина рассказал спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

Читайте также:

Почему гражданским запретили въезжать в Купянск

Андрей Ковалев проинформировал, что Купянск находится под полным контролем ВСУ. В то же время на севере города продолжаются поисково-ударные действия против военных РФ.

"В самом городе Купянске - сейчас проводятся активные контрдиверсионные мероприятия. Въезд для гражданских в город ограничен для эффективного проведения вышеуказанных мероприятий Вооруженных сил Украины", — пояснил представитель Генштаба.

Напомним, что россияне пытаются проникнуть в Купянск любыми методами, используя даже подземные коммуникации. Около недели назад стало известно, что украинские военные затопили трубу, по которой враг пытался пролезть.

Также начальник Купянской МВА Андрей Беседин неделю назад сказал, что ситуация в городе критическая. В то же время продолжается эвакуация.

города россияне Харьковская область диверсия Купянск война в Украине
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
