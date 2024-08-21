В Харьковской области идентифицировали окупантов издевающихся над гражданскими

Прокуроры опрашивают пострадавшего от пыток мужчину. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области прокуроры идентифицировали шестерых оккупантов, которые издевались над мирными жителями во время оккупации региона. Военные преступления оккупанты совершили в поселке Савинцы и село Довгаловка Изюмского района.

Об этом 21 августа сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Следствие установило, что 2 марта 2022 года российские военные оккупировали поселок Савинцы и Довгаловку в Изюмском районе Харьковской области. В то время шесть российских оккупантов удерживали в пыточных местных жителей с патриотической позицией и зверски издевались над ними, пытаясь выбить из них информацию о военных и односельчанах, которые выступают против России и помогают ВСУ. Для этого русские военные применяли жестокое физическое и психологическое насилие.

Заключенным украинцам связывали руки за спиной, запугивали выстрелами в землю, вывозили в лес для имитации расстрела, жестоко избивали, удерживали в бесчеловечных условиях, ограничивая доступ к пище и воде.

Место, где оккупанты содержали гражданских. Фото: Харьковская областная прокуратура

Один из пострадавших рассказал, как российские военные несколько раз вонзили нож в ногу мужчине и травмировали его дополнительно ножом. Среди пострадавших был депутат поселкового совета Савинской ОТГ.

Его лично допрашивал начальник штаба батальона 126 полка войск национальной гвардии федеральной службы войск национальной гвардии России. Он угрожал депутату жестоким физическим увечьем. Другой русский палач нередко избивал потерпевшего, а однажды бросил в комнату пыток дымовую шашку, душил и сильно избивал. Такие методы оккупанты применяли по несколько раз.

Известно, что один из потерпевших, которому на тот момент было 59 лет, не выдержал пыток от россиян и умер от тяжких телесных повреждений.

Кого идентифицировали правоохранители

"Подозреваемые — военнослужащие 3-го стрелкового взвода 4-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 202-го мотострелкового полка "ЛНР" и начальник штаба батальона 126-го полка войск национальной гвардии федеральной службы войск национальной гвардии", — сообщила Харьковская областная прокуратура.

Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск. Также прокурорами объявлено подозрение шестерым оккупантам в нарушении законов и обычаев войны.