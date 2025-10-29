На Харьковщине возникли масштабные пожары из-за дроновых атак — фото

Пожар в Харьковской области после атаки. Фото: ГСЧС Харьковщины

Вечером 28 октября и в ночь на 29 российские войска атаковали беспилотниками два города на Харьковщине — Изюм и Чугуев. В результате ударов на гражданских объектах возникли масштабные пожары.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Реклама

Читайте также:

Последствия дроновой атаки по Харьковской области 29 октября

В Чугуеве вражеский дрон попал по территории одного из местных предприятий. В результате загорелось производственное здание, пламя охватило площадь около 1000 квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, жертв и пострадавших нет.

Разрушенный объект. Фото: ГСЧС Харьковщины

Пожар после попадания дрона. Фото: ГСЧС Харьковщины

Пожар на объекте. Фото: ГСЧС Харьковской области

В Изюме атака вызвала сильный пожар Беспилотники попали по учебному заведению, недостроенному пятиэтажному офисному зданию и руинам бывшего торгового центра. В результате обстрела пострадала женщина, ей оказали медицинскую помощь.

Напомним, недавно под российской атакой оказались Лозовской и Купянский районы Харьковщины.

Также Россия атаковала Харьков 27 октября — пострадали гражданские.